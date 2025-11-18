Se definió todo: los cruces del torneo Clausura y la clasificación a las copas internacionales

Polémicas, sospechas y amenazas. El fútbol argentino se acostumbró al barro, lamentablemente. Y en ese lodazal, en el que las decisiones de la AFA, el VAR y los árbitros son determinantes, se terminó la primera etapa del torneo Clausura.

Se jugaron las primeras 16 fechas, de dos zonas de 15 equipos. A partir del próximo fin de semana, arranca la etapa de los cruces mano a mano a un partido, con la localía para los equipos que terminaron en una mejor posición; alargue si termina en empate y, luego, penales. La etapa en la que todo toma impulso desde la emoción. La final se jugará el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Expulsado Maravilla Martínez, en el último efervescente River-Racing Juan Jose Garcia

Entre todos los cruces, uno especial: Racing-River, en el Cilindro. Primero, porque es el único clásico, el que desde lo futbolero despierta máxima atención. Segundo, porque se replica el duelo de la Copa Argentina, jugado el 2 de octubre en Arroyito, por los cuartos de final.

Tercero, porque fue definido por un gol de Maximiliano Salas, que causó un revuelo mayúsculo cuando pasó de la Academia al equipo millonario. La gente, en llamas, lo cuestionó con dureza: el delantero marcó el gol y no lo festejó. Otra historia será en Avellaneda. Y algo más: ¿se podrá jugar con público, si se tiene en cuenta que fue sancionado luego del show de fuegos artificiales en el encuentro contra Flamengo? Le dieron tres partidos, le quedan dos. Habrá negociaciones con Aprevide en las próximas horas.

Lo que pasó en la Copa Argentina

Racing terminó tercero en el Grupo A, sellada la victoria por 1 a 0 sobre Newell’s, en Rosario. Más allá de múltiples bajas, es el equipo argentino que más lejos llegó en la Copa Libertadores: cayó en las semifinales frente a Flamengo. River atraviesa una inédita crisis: hace cuatro partidos que no convierte y suma 9 derrotas (una por penales) en sus últimos 12 partidos, en tres competencias.

Boca, líder de su zona, chocará con Talleres, dirigido por Carlos Tevez, en la Bombonera. Si hay superclásico, será en las semifinales, también en la Ribera. El equipo xeneize está en alza: suma cinco triunfos en los últimos seis partidos y volvió a convertir a su casa en una fortaleza.

Boca recuperó la mística de la Bombonera Marcos Brindicci - LA NACION

Los cruces

Boca (1° A) vs. Talleres (8° B)

Vélez (4° B) vs. Argentinos Juniors (5° A)

Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A)

Racing (3° A) vs. River (6° B)

Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

Central Córdoba (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)

Unión (2 A) vs. Gimnasia (7° B)

Riestra (3° B) vs. Barracas Central (6° A)

Gimnasia consiguió el último boleto y postergó a Sarmiento. El Lobo se impuso este lunes sobre Platense por 3-0, en Vicente López. Central y Estudiantes repiten el encuentro de los octavos de final del torneo Apertura (el Canalla ganó 2-0), Riestra-Barracas Central provoca otro morbo, el de las sospechas en dos direcciones por los supuestos favores arbitrales y Vélez-Argentinos reviven una añeja rivalidad.

El ganador de River-Racing jugará con la llave de Lanús-Tigre y el vencedor de Boca-Talleres se medirá con la serie de Argentinos-Vélez.

Racing jugó sin público con Defensa y Justicia JUAN MANUEL BAEZ

Independiente, más allá de la levantada que consiguió de la mano del entrenador Gustavo Quinteros, quedó afuera de todo: torneo local y Copa Sudamericana (aunque conserva una posibilidad copera remota), al igual que Huracán, perjudicado en el 1-1 con Barracas Central.

En cuanto a las tablas internacionales, no hubo sorpresas. Rosario Central, el líder, irá a la Copa Libertadores junto con Boca (segundo), Platense (campeón del Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina), mientras que Argentinos jugará la fase previa.

River quedó cuarto y tendrá que esperar que se consagre campeón Central. Boca o Argentinos para disputar el repechaje o ganar el título para entrar directo a la etapa de grupos. De lo contrario, jugará la Sudamericana... salvo que Lanús gane la actual (este sábado, con Atlético Mineiro, en Asunción) y, al mismo tiempo, el título local. Parece imposible, pero...

Gimnasia, el último clasificado Fotobaires

A la Sudamericana, además del Millonario, se clasificaron Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre. Barracas quedó décimo: si Lanús gana la de 2025, el Guapo entra para la 2026.

Y podría abrirse hasta el 11° lugar de la Tabla Anual, que es Independiente, por una combinación de resultados.