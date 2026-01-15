Se difundió un nuevo video de la brutal pelea de tres futbolistas argentinos de Fortaleza con unos vecinos en Año Nuevo

El escándalo que se vivió Brasil por una pelea de futbolistas argentinos de club Fortaleza con vecinos en la última fiesta de fin de año no se detiene, ya que en las últimas horas apareció un nuevo video captado por las cámaras de seguridad del barrio privado en el que viven los jugadores, en las que se puede ver el brutal enfrentamiento que tuvieron tras ser denunciados por ruidos molestos en Año Nuevo y por este episodio se está llevando adelante una investigación judicial en Brasil.

El video fue difundido por Globo Esporte y captaron el momento en el que Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José Tucu Herrera participan de la pelea en un condominio en Eusébio, en la región metropolitana de Fortaleza, el 1 de enero de 2026.

En la publicación del medio brasileño se advierte una escena de tensión, con golpes, empujones y la participación de varias personas tanto adentro como fuera del domicilio donde se estaba celebrando el comienzo de 2026. El problemas se habría generado por una queja de un vecino debido al volumen elevado de la música que habría persistido hasta las cinco de la mañana.

La escandalosa pelea de los tres futbolistas argentinos de Fortaleza de Brasil

Esta denuncia provocó la intervención de la Policía Civil del Estado de Ceará, que ahora analiza las imágenes y avanza con la investigación para determinar eventuales responsabilidades.

En las imágenes se puede ver que en el enfrentamiento participaron siete hombres —incluidos los tres futbolistas argentinos— y dos mujeres. Algunos Testigos indicaron que durante el enfrentamiento los hombres intercambiaron golpes, mientras que las mujeres usaron una silla de plástico para golpear a uno de los que fue a reclamar por la música elevada.

El vecino afectado denunció que su hija no podía dormir por el volumen de la música. Según explicó en la denuncia, al acercarse al domicilio de los jugadores, la discusión derivó en una pelea, lo que desencadenó la intervención de la policía.

Eros Mancuso realizó un descargo en sus redes sociales, negando la versión presentada en la denuncia: “El vecino se presentó fuera de control, insultando mi honor y mi trabajo durante la noche. Incluso después de ignorarlo, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos. Intentamos desalojarlos, pero recurrieron a la agresión física con uno de los huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación”, publicó el futbolista en su cuenta oficial de Instagram.

Desde el club Fortaleza explicaron que están siguiendo de cerca el incidente y que le brindan apoyo a los jugadores involucrados, según publicó Globo. Mientras consignaron que la Policía Civil del Estado de Ceará relató en un comunicado que investiga el caso como lesiones corporales intencionales y que la causa está a cargo de la Comisaría de Eusébio. Las imágenes del video recientemente difundido forman parte de la instrucción judicial, y tanto los testimonios de los jugadores como los de los vecinos serán analizados para establecer eventuales responsabilidades penales.

Según el informe médico al que tuvo acceso Globo Esporte, el denunciante fue víctima de agresión “con herida profunda y sangrado activo por mordedura humana”. Además, explican que “fue sometido a cirugía y presenta riesgos de infección, necrosis del tejido nasal y deformidad facial”.