Video: las nuevas imágenes de la brutal pelea de tres futbolistas argentinos en Fortaleza

La Policía Civil del Estado de Ceará analiza el registro fílmico de un incidente violento en el cual participaron tres integrantes del equipo de Fortaleza. Los hechos ocurrieron el 1 de enero en un sector residencial del municipio de Eusébio. La difusión de este material aporta evidencia técnica sobre el origen y la escala de la confrontación en el condominio.

Qué muestran las nuevas imágenes de la brutal pelea de tres futbolistas argentinos en Fortaleza

El video difundido por el medio Globo Esporte exhibe la batalla campal entre los jugadores Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José Herrera con habitantes de su mismo complejo de viviendas. La grabación muestra una secuencia de golpes de puño, empujones y hasta sillazos.

El medio brasileño Globo Esporte difundió la secuencia completa donde se observa el intercambio de golpes físicos

La pelea comenzó tras una queja vecinal por el volumen excesivo de la música durante los festejos de inicio de ciclo. Los vecinos del lugar denunciaron que los ruidos molestos persistieron hasta las cinco de la mañana.

Siete hombres y dos mujeres aparecen en las imágenes captadas por el sistema de vigilancia. El material gráfico documenta la tensión tanto en el interior como en los accesos de la propiedad donde se desarrollaba el festejo. Los testimonios recogidos por la policía indican que la discusión escaló rápido hacia la pelea.

Una de las mujeres presentes usó una silla de plástico para golpear a un vecino que solicitaba que bajen la música. El clip forma parte central del expediente que tramita la Comisaría de Eusébio.

Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José Herrera integran el grupo de deportistas bajo investigación de la Policía Civil

Gravedad de las lesiones y estado de salud del denunciante

El informe médico oficial al cual accedió Globo Esporte detalla consecuencias físicas severas para el vecino afectado. Los profesionales de la salud describieron una lesión de gran profundidad con hemorragia activa a causa de una mordedura humana.

El paciente requirió una intervención quirúrgica inmediata para tratar los daños en la zona nasal. Los peritos médicos advirtieron sobre riesgos elevados de infección y la posibilidad de una necrosis en los tejidos afectados.

La documentación sanitaria resalta la probabilidad de una deformidad facial permanente como resultado del ataque dental. Este dato agrava la situación legal de los involucrados. La justicia local califica el hecho bajo la carátula de lesiones corporales intencionales.

Los investigadores cotejan las imágenes de las cámaras con el tipo de heridas que presenta el denunciante. El hombre manifestó en su declaración que el ataque ocurrió cuando él se acercó a pedir tranquilidad porque su hija no lograba dormir.

Qué dijo el descargo de Mancuso en redes sociales

Eros Mancuso utilizó un posteo en su cuenta oficial de Instagram para ofrecer una versión distinta de los hechos: “El vecino se presentó fuera de control, insultando mi honor y mi trabajo durante la noche. Incluso después de ignorarlo, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos".

“Intentamos desalojarlos, pero recurrieron a la agresión física con uno de los huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación”, agregó. La institución deportiva Fortaleza comunicó que sigue el caso de cerca y brinda apoyo a sus empleados.

El club mantiene contacto con las autoridades de Ceará para conocer los avances de la instrucción judicial. Los representantes legales de los futbolistas preparan la defensa ante los tribunales locales. El expediente judicial suma cada día nuevos testimonios de personas que presenciaron el altercado en el barrio privado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.