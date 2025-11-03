Se lesionó Franco Mastantuono: el comunicado de Real Madrid, qué tiene y cuándo volvería a jugar

Real Madrid confirmó este lunes que Franco Mastantuono padece una pubalgia, dolencia que lo marginará al menos del duelo de este martes frente al Liverpool, por la cuarta fecha de la fase de Liga de la Champions League.

La noticia fue comunicada por el club a través de un parte médico escueto, en el que se informó que el futbolista argentino “queda pendiente de evolución”. Sin embargo, en el cuerpo técnico ya asumen que el mediocampista estará fuera de las canchas al menos una semana, aunque el verdadero desafío será evitar que el dolor se haga crónico.

El diagnóstico llega en un momento de alta exigencia para el juvenil surgido en River. Con apenas 18 años, Mastantuono había sido titular el sábado pasado en la goleada 4-0 sobre Valencia, un partido en el que completó los 90 minutos en el Santiago Bernabéu, aunque sin lograr destacarse.

Mastantuono jugó todos los minutos del encuentro frente a Valencia Manu Fernandez� - AP�

En ese encuentro, el protagonismo volvió a ser de Kylian Mbappé, autor de dos goles, y del uruguayo Federico Valverde, líder del equipo y el que maneja los ritmos de juego. El argentino intentó asociarse en la mitad de la cancha, pero terminó diluyéndose con el correr del partido.

Según el comunicado oficial del club, los estudios realizados por los servicios médicos determinaron la presencia de una “pubalgia”, una lesión que afecta la inserción de los músculos abdominales y aductores sobre el hueso pubis. Se trata de una dolencia frecuente en deportistas de élite, especialmente en futbolistas jóvenes que aún están en pleno desarrollo físico. Los especialistas advierten que, en casos graves o prolongados, puede requerir incluso intervención quirúrgica.

Parte médico de Mastantuono. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025

Una lesión incómoda

La pubalgia suele ser el resultado de una acumulación de microlesiones por sobrecarga, más que de un golpe puntual. En ese sentido, el calendario que transitó el juvenil argentino durante los últimos meses puede haber incidido: entre la Liga española, la Champions y los viajes con la Selección Argentina, Mastantuono casi no tuvo descanso desde que llegó a Madrid en julio. Su debut oficial con la camiseta blanca se produjo el 19 de agosto, frente a Osasuna, y desde entonces disputó doce partidos oficiales, con un gol y una asistencia.

El primer aviso físico había aparecido en septiembre, durante la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos. En Miami, Lionel Scaloni decidió desafectarlo antes de los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico luego de que manifestara molestias musculares. Aunque en aquel momento se minimizó el episodio, el cuerpo técnico albiceleste ya había tomado nota de que el juvenil necesitaba un control más riguroso de cargas.

A su regreso a España, el argentino jugó 55 minutos frente al Getafe y permaneció en el banco en el clásico ante Barcelona. El sábado volvió al equipo titular frente a Valencia, completó los 90 minutos y este lunes, tras la sesión de recuperación, sintió un dolor agudo en la zona baja del abdomen, motivo por el cual fue sometido a estudios.

Mastantuono es uno de los jóvenes que Lionel Scaloni tiene presente rumbo al Mundial 2026 Aníbal Greco - La Nación

Mientras en Madrid se aguarda su evolución, la noticia también resuena en la AFA. Si bien todavía no hay una convocatoria oficial, Mastantuono era uno de los nombres que Scaloni tenía en carpeta para el cierre del año en la doble fecha FIFA de noviembre. El cuerpo técnico argentino sigue de cerca su progreso, aunque las primeras estimaciones sugieren que el jugador no estaría disponible para estos últimos dos amistosos.

El arranque de la temporada había generado una expectativa desproporcionada alrededor del chico nacido en la localidad bonaerense de Azul. Tras su salida de River, donde apenas jugó un puñado de partidos en Primera, Mastantuono fue recibido en Madrid como una apuesta a largo plazo. Sin embargo, su irrupción coincidió con un momento de lesiones y rotaciones que lo obligaron a jugar más minutos de los previstos.

Los medios españoles fueron contundentes tras su último partido. “Mastantuono, la única pieza que no encaja”, tituló el diario Marca, en un análisis uno por uno de los jugadores del triunfo ante Valencia.

Mastantuono fue presentado como nuevo futbolista de Real Madrid el 14 de agosto, día de su cumpleaños número 18 Real Madrid

En el texto, el periódico madrileño reconoció su esfuerzo, pero remarcó su falta de conexión con el resto del equipo: “No terminó de asociarse bien con sus compañeros. Es el que más perdido parece estar sobre el césped. Sabe que tiene que seguir aprendiendo y mejorando. Son solo 18 años. Paciencia”.

En tanto, en el club aseguran que no hay preocupación por la lesión y que el cuerpo médico actuó con rapidez para evitar que la pubalgia derive en un cuadro más severo. El entrenador Xabi Alonso decidió preservarlo no solo para el partido de este martes frente a Liverpool en Anfield, sino probablemente también para la siguiente jornada de La Liga, frente a Celta.

En el entorno del jugador hay confianza en que la recuperación será breve. El plan inmediato incluye fisioterapia, trabajo de fortalecimiento y reposo activo, con una vuelta progresiva a los entrenamientos. Sin embargo, en el Real Madrid saben que la pubalgia no es una lesión menor: si no se maneja con prudencia, puede prolongarse y comprometer toda una temporada.