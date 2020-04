Horacio Pagani habló sobre el "Impuesto a la riqueza" en TyC Sports Crédito: captura tv

27 de abril de 2020 • 13:25

El "impuesto a la riqueza" , proyecto de ley del Frente de Todos impulsado por el diputado Máximo Kirchner y delineado por su colega Carlos Heller, es motivo de discusión en la opinión pública en general, incluido el periodista deportivo Horacio Pagani , que en el programa Superfútbol de TyC Sports evocó el tema para explicar los problemas que tiene la dirigencia de la AFA para decidir sobre si el torneo tiene que volver o no a ser de 30 equipos.

A raíz del parate por el coronavirus, las economías de los clubes quedarán muy resentidas, motivo por el cual los directivos piensan en ampliar la cantidad de equipos de la Primera División para hacer frente a la crisis económica. Sin embargo, como es sabido, no todas las instituciones tienen los mismos problemas.

En ese sentido, Pagani dio su mirada al respecto haciendo una particular comparación: "Los votos son según la conveniencia porque la situación de cada uno es distinta. Cuando se va a votar del impuesto a la riqueza, ¿quiénes se quejan? Los que tienen mucha plata, no los que no tienen guita. La composición de los clubes en el fútbol argentino es muy heterogénea. La federalización provocó distintas opiniones porque hay distorsiones de intereses". En ese sentido, el periodista Esteban Edul aclaró que "la AFA no la gobernás como hace Alberto Fernández con el país que con un decreto se toma una determinación".

A su vez, Pagani consideró que si Grondona era el presidente de la AFA, esto lo arreglaba "en cuatro palabras". "No se dan cuenta que es imposible manejarse con un grupo que tiene intereses diferentes, hay negociaciones", agregó.

Finalmente, el también panelista de Bendita sindicó a los jugadores como "las víctimas" del fútbol. "La solución para mejorar las economías de los clubes es empezar con juveniles que tienen pequeños sueldos, y cartón y cuenta nueva (sic). Me parece que los jugadores tienen que estar muy atentos", concluyó Pagani.