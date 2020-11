Gago ante Peñarol, en su último partido oficial como futbolista Crédito: Prensa Conmebol

10 de noviembre de 2020

Fernando Gago le puso punto final a su carrera como futbolista profesional. Tras la práctica de este martes, se reunió con sus compañeros de Vélez y les dio la noticia.

Es él quien deja el fútbol y no al revés. Fiel a su perfil bajo, fueron otros los que iniciaron un rumor que LA NACIÓN pudo confirmar a través de alguien muy cercano a su intimidad, quien también despejó las dudas acerca de si seguiría jugando o no hasta fin de año. "Ya está. No juega más. Esa es la decisión", sentenció.

Minutos más tarde, lo oficializó Pablo Cavallero, mánager del conjunto de Liniers. "Es algo duro y difícil de aceptar. Sabemos el nivel de exigencia y lo que transmite Gago. Es una pérdida muy grande su retiro. Él hizo un gran esfuerzo en recuperarse y demostró su entrega", dijo en radio Continental.

