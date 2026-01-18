Se suspendió el amistoso de Racing ante Universidad de Chile por los incendios forestales en Concepción

La organización del Desafío Internacional de Verano oficializó la suspensión del amistoso entre Universidad de Chile y Racing de Avellaneda, que se iba a disputar este domingo 18 de enero a las 19 de nuestro país en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, en Chile.

“La organización del Desafío Internacional de Verano informa la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Racing Club, programado para este domingo 18 de enero en el Estadio Ester Roa , producto de la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío y la del Ñuble”, señalaron mediante un comunicado.

Asimismo, se explicó cómo se tomó la decisión: “La determinación fue adoptada luego de que las autoridades regionales informaran durante la mañana la magnitud de la catástrofe que afecta a la zona centro sur del país, así como también por la necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona”.

Humo y llamas se elevan desde casas incendiadas durante un incendio forestal en Concepción, Chile GUILLERMO SALGADO - AFP

“Como organización lamentamos profundamente las pérdidas ocasionadas por esta emergencia y expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas, las comunidades damnificadas y los equipos que se encuentran trabajando en las labores de control y extinción”, agregaron.

En Racing se entendió la situación y se manifestó un mensaje de solidaridad: “Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual”.

Informamos que el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona.



Los organizadores informaron sobre el proceso de reembolso de los boletos para este amistoso internacional, que iba a abrir la temporada de la U.

Según se informa, la devolución del valor de las entradas deberá solicitarse a través del sitio web www.passline.com/devoluciones. El plazo legal para el proceso de devolución es de 25 a 30 días hábiles, y el monto correspondiente será depositado en la cuenta asociada a la compra, bajo la razón social Tecnología App Mobile SpA, de acuerdo con los procedimientos de la ticketera.

Una catástrofe

Al menos 15 personas fallecieron a causa de voraces incendios forestales que llegaron a viviendas y vehículos del centro sur de Chile, lo que motivó al presidente Gabriel Boric a decretar el estado de catástrofe y disponer todos los recursos necesarios para atender la emergencia.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, dio la más reciente cifra de víctimas. Anteriormente, el ministro del Interior Álvaro Elizalde informó del combate a 24 focos y dijo que 50.000 personas fueron evacuadas. También confirmó que el presidente Boric viajará a la zona afectada.

Además dijo que el clima prevé altas temperaturas para mañana lunes, lo que dificulta las tareas de sofoco.

Bomberos combaten un incendio en una casa mientras los incendios forestales arden en Lirquen, Chile, el domingo 18 de enero de 2026. Javier Torres - AP

Rodrigo Vera, alcalde de la comuna de Penco, informó sobre robos y saqueos en la zona, y cuestionó la demora en la ayuda del gobierno federal. Advirtió que los albergues están colapsados y sin alimentos.

El gobernador regional del Biobío Sergio Giacaman advirtió que los decesos “podrían ser muchos más”, dado que las llamas sorprendieron a los pobladores en circunstancias domésticas, sin tener tiempo a refugiarse.

Existen una veintena de incendios en curso, de los cuáles 12 son en Ã‘uble y Biobío, a unos 500 kilómetros de Santiago. Los bomberos trabajan para apagar las llamas, que ya han consumido numerosas casas, en una zona de intensa actividad forestal.

Las tareas de combate fueron perjudicadas por los altos vientos y por la imposibilidad de ingresar aeronaves, debido las enormes volutas de humo que, en suma, liberan material particulado crítico y otros contaminantes.

El presidente chileno, Gabriel Boric, declaró el estado de emergencia el 18 de enero en dos regiones del sur, donde los devastadores incendios forestales han obligado a unas 20.000 personas a evacuar sus hogares GUILLERMO SALGADO - AFP

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Alicia Cebrián calculó en 20.000 las personas evacuadas, en una zona con una población de 60.000 habitantes.

El organismo emitió mensajes para abandonar completamente otros nueve sectores, la mayoría en la comuna de Penco, que permanece con sus tres accesos cerrados. En la otra comuna más afectada, Lirquén, debió ser evacuado el hospital -incluyendo médicos y pacientes-, por el avance de las llamas.

Toda la provincia de Concepción -una de las tres que integran la región del Biobío- permanece en alerta roja por los incendios. Hace casi un año la zona centro-sur de Chile también fue afectada por múltiples incendios. En la región de Valparaíso el siniestro duró cinco días y causó 131 fallecidos, en lo que fue considerada la peor tragedia del país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010.