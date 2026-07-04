Se viste de beisbolista y canta música country: Pochettino se siente un norteamericano más

Mauricio Pochettino parece que vive una película de Hollywood mientras dirige a la selección de Estados Unidos y hace soñar a millones de habitantes con el Mundial 2026. El lunes, a las 21 de Argentina, los locales disputará su partido por los octavos de final ante Bélgica.

En la previa de el encuentro decisivo ante los belgas, tanto el entrenador como sus dirigidos se divierten. “Poch”, como le dicen ellos, es ya un nuevo héroe que vive una rápida americanización, que pareció llegar a su punto más alto con el tradicional primer lanzamiento en un partido de la MLB, la liga de béisbol, un privilegio que está reservado a las estrellas. Se sumerge de lleno en la cultura local, en un momento en que el fútbol acapara la atención deportiva en el país.

Mauricio Pochettino threw out the first pitch for the Mariners while surrounded by the USMNT 🙌



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En este tiempo en el que las ligas de hockey sobre hielo (NHL), básquetbol (NBA) y fútbol americano (NFL) están en pausa, el fútbol asume el protagonismo. La selección dirigida por el argentino cautivó al público, y en el partido contra Bosnia registró una audiencia récord de 24,43 millones de espectadores solo en Fox, lo que se convirtió en el partido de futbol en inglés más visto de la historia en la televisión estadounidense.

El equipo de Pochettino enfrentará a Bélgica en Seattle, ciudad que ya había recibido al equipo en la fase de grupos para una victoria sobre Australia, y que es un símbolo del crecimiento del futbol en el país. Es la casa de los Seattle Sounders, conocidos por tener los aficionados más fervientes en Estados Unidos.

Mauricio Pochettino da indicaciones en la pausa de hidratación en el partido ante Australia en Seattle. Maddy Grassy - FR172029 AP

En un gesto que simboliza la unión entre el fútbol y los deportes tradicionales americanos, la selección fue invitada de honor de los Seattle Mariners antes del partido contra los Toronto Blue Jays en el T-Mobile Park. Casi todo el plantel desfiló por una alfombra roja bajo los aplausos del público, pero el momento cumbre fue el primer lanzamiento de Pochettino, quien vistió la camiseta número 5 tras practicar el movimiento con el portero Matt Turner antes de entregar la pelota al mánager Dan Wilson. “Muchas gracias. Es maravilloso estar aquí. Sentir su apoyo es increíble. Seattle es una ciudad fantástica, es una ciudad de fútbol”, afirmó Pochettino ante la multitud, mientras el jugador local Cristian Roldán le daba un toque especial al evento al portar el tridente con el que los Mariners celebran sus home runs.

A pesar de sus raíces argentinas y su formación futbolística en Europa, Pochettino abrazó con entusiasmo la cultura norteamericana desde que asumió el mando, algo fundamental para conectar con sus dirigidos. Su inmersión llegó a tal punto que el técnico declaró fanático de la música country —especialmente de Ella Langley— y de la cadena de comida rápida Chick-fil-A, una adaptación que no ha pasó inadvertida para el vestuario. Sobre este proceso, el mediocampista Gio Reyna comentó con admiración: “Ahora escucha más música country que cualquier otra persona. Es fantástico ver cuánto se ha sumergido en la cultura norteamericana y se ha enamorado de algo que probablemente ni conocía antes”.

La curiosidad de “Poch” por los deportes locales parece no tener límites. Primero indagó sobre la técnica de los quarterbacks en el fútbol americano y ahora trasladó su interés al béisbol. Esta faceta suya refuerza la idea de que su gestión busca una integración total con el pulso del país. Quiere hacerse uno con sus dirigidos.

🇦🇷🇺🇸🎶 Mauricio Pochettino completamente entregado cantando ‘Country Roads’ para celebrar la clasificación del #USMNT a octavos de final del Mundial.



El seleccionador argentino de EEUU, cada día más mimetizado en un ciudadano de la profunda Texas. pic.twitter.com/J4qdJyfaNJ — Mario Reinoso (@marioreinoso_) July 2, 2026

Es una metamorfosis cultural que quedó sellada cuando, al finalizar la ceremonia, los altavoces del estadio reprodujeron el clásico “Take Me Home, Country Roads”. La canción, que ya se consolidó como el himno no oficial de su gestión, parece definir el camino del técnico: un viaje entre el pasado y el futuro que ahora transita con total naturalidad. Si bien declaró que es 200% argentino, Pochettino entona la música siempre con un entusiasmo que transmite a los hinchas y a los jugadores: se siente ya como un norteamericano más.