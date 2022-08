Sebastián Battaglia y su salida de Boca: “Nunca pensé que mis declaraciones podían sacarme del cargo”

Sebastián Battaglia volvió a compartir su sorpresa ante la forma en la que se dio su desvinculación como director técnico de Boca, hace ya un mes y tres días, luego de una frase en la que expuso que el equipo precisaba refuerzos. “Nunca pensé que mis declaraciones podían sacarme del cargo. En las reuniones por los refuerzos siempre me decían que estaban en consideración y se estaban hablando, pero no se resolvieron. Siempre estuvo hablada esa parte”, afirmó el entrenador en una charla con TyC Sports.

Sebastián Battaglia se fue de Boca tranquilo, aunque con frustración por un trabajo que no le dejaron continuar

La frase que derivó en su destitución se había producido en la conferencia de prensa posterior a la derrota por penales ante Corinthians en la Bombonera, que dejó a Boca afuera de la Copa Libertadores en octavos de final. Esa noche, el equipo afrontó el encuentro sin refuerzos y con la baja de Eduardo Salvio, un futbolista que Battaglia consideraba titular y que el 30 de junio se fue libre.

“Seguramente debimos ser más agresivos en el mercado. Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”, dijo entonces el entrenador. Y ardió Troya.

Si bien ya lo había explicado al día siguiente en Ezeiza, Battaglia volvió a referirse a aquello: “En ningún momento quise decir que Boca necesitaba muchos refuerzos. Para nada. Quizás fue atemporal mi respuesta. Nunca lo había dicho públicamente, pero sí puertas adentro. Todos los técnicos dicen que necesitan refuerzos. El momento puede que no haya sido el correcto, pero respondí una pregunta que me hicieron”, justificó.

En esa misma conferencia de prensa post eliminación, el entrenador había destacado la tarea de sus dirigidos. “Me siento orgulloso del trabajo realizado por los jugadores”, dijo entonces.

Sobre su paso por Boca, destacó: “Hubo muchos momentos en los que parecía que cada partido era el fin del mundo. Eso es lo que se termina viviendo con las presiones en un club como Boca donde, de ganar a perder, parecía que todo cambiaba demasiado rápido. Soy un convencido que los proyectos y procesos deberían ser con tranquilidad y con convencimiento que las cosas se puedan hacer”.

En ese contexto fue que destacó una frase reciente de Marcelo Gallardo. “Al técnico de River lo escuché decir hace poco que necesitaba tiempo para encontrar el funcionamiento del equipo. Y si lo dice un técnico que hace tanto tiempo que está en la institución, imaginate para uno que recién empieza. Creo que hay que creer en los proyectos y en los procesos”, destacó.

En relación con su despido, dijo: “Cuando me fui no pedí explicaciones. La decisión de ellos ya estaba tomada y uno tiene que aceptar. Después, de la forma y el lugar es algo que a mí no me corresponde [hablar]. Pero sí hubo hace poco declaraciones en las que quedó más claro que quedé afuera del cargo por mis declaraciones. Son cosas que no dependen de mí”. Y agregó: “Con Román no volví a hablar”.

Acerca de su actualidad, el DT compartió cómo sigue su vida después de la experiencia en Boca. “Estoy bien. Ocupando la cabeza en otras cosas y haciendo el balance de lo que se hizo. Agarramos en un momento difícil del club y pudimos clasificarnos a la Libertadores y ganar la Copa Argentina. En lo futbolístico, por momento lo hicimos mejor y en otros fuimos irregulares”.

Acerca de la discusión por los premios el día previo al choque con Corinthians, Battaglia consideró: “Lo de los premios debería haberse resuelto a principios de año. Un tiene que tener la cabeza tranquila para salir a la cancha despejado. Creo que se llegó a un punto en el que no se tendría que haber hablado en ese momento. Aunque no creo que eso haya afectado en el desempeño de los jugadores de esa noche. El partido se dio de la manera en que se dio. Competimos muy bien y merecimos tener la posibilidad de pasar. No se dio, por esas cosas del fútbol.”

Battaglia fue despedido de Boca un día después de la eliminación copera por penales ante Corinthians. Así lo comunicó el club, a través de un escueto comunicado en el que le dieron las gracias. Como era de imaginarse, el día después de la derrota por penales en octavos de final alteró los planes de Boca y volvió a tensar la cuerda entre el DT y el Consejo de Fútbol. Tanto se tensó que se terminó rompiendo.

Durante todo ese agitado miércoles volvió a posicionarse sobre el club de la Ribera un clima enrarecido, de un tiempo pasado no tan lejano, pero que a la vez la seguidilla de resultados positivos había logrado despejar. Después del mediodía, desde el Consejo de Fútbol dejaron trascender la noticia de que ya tenían decidido no renovarle el contrato a Battaglia una vez que el vínculo concluyera, a fin de año. Más tarde, se difundió que el club no haría incorporaciones. Y finalmente, se anunció su desvinculación.

