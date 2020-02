Sebastián Beccacece sumó su primer triunfo como entrenador de Racing Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Nicolás Zuberman 9 de febrero de 2020

Los gritos de festejo todavía acompañaban a Sebastián Beccacece cuando ingresó en la conferencia de prensa, aún aplaudido 40 minutos después de terminado el partido. Al entrenador no se le borraba la sonrisa de la cara, pero todavía guardaba su pelo atado. "Estos chicos han mostrado un compromiso que emociona. Esto fue una fiesta, fue un carnaval, y mucho tuvo que ver con el coraje de estos futbolistas. Es para una película. Estoy muy conmovido y muy agradecido: a los futbolistas, a los hinchas, a los socios, a la gente de la colonia. Estamos muy cómodos acá desde el primer día y era muy importante demostrarlo en el campo. Me quedaré con este tatuaje de por vida", aseguró el entrenador.

Tal era el clima festivo en Avellaneda que hasta un periodista le preguntó, en broma, por la continuidad del técnico rosarino. La semana pasada, de todos modos, la consulta había sido real, aunque sólo llevaba dos fechas en el banco académico. Este triunfo histórico borra todas las dudas. "No tengo recuerdo en la historia reciente de un partido así. Hubo momentos -analizó Beccacece- en que íbamos a presionar y 9 contra 11 parecía que los jugadores querían ganarlo. Esto va a ser historia viviente durante mucho tiempo porque es muy difícil que el hincha borre de su corazón la emoción que contagiaron los chicos hoy. Cuando pasa eso, el entrenador está feliz".

Desde que Sebastián Beccacece decidió, a los 36 años, dejar de ser la segunda guitarra de Jorge Sampaoli para lanzar su carrera solista dirigió unos 100 partidos entre Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Independiente y Racing. El número 101, este clásico de Avellaneda, era el más trascendente de su vida como entrenador. En junio de 2019, cuando la temporada asomaba y fue presentado como técnico de Independiente, Beccacece imaginó este partido en el banco visitante del Cilindro. Los atajos del fútbol, finalmente, lo sentaron en el de Racing con... tan sólo dos partidos en la espalda. Y el éxito significó un gran desahogo.

El gol de Marcelo Díaz

¿Y ahora? "Nosotros estamos para quedarnos dentro de los cuatro primeros para entrar en la Copa Libertadores y recuperar la identidad de este equipo para llegar bien a la Libertadores de este año. Hoy fuimos un equipo súper intenso aun en inferioridad numérica". Más allá de la alegría, Beccacece se refirió al mal arbitraje de Losutau: "No tengo claro qué aconteció en la expulsión".

Sobre su sensación personal después de un triunfo que en la previa lo tenía en el centro de la escena, fue claro: "No creo en el mérito individual. Acá hay una empatía entre los futbolistas y el cuerpo técnico que es mágica. Si no se gana es fácil instalar cosas. Pero lo importante es transmitir sensaciones y sabemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien".

El entrenador también se refirió a la particular vestimenta que lució en el clásico: "A todo el que me cruzaba en el club me decía que el clásico es una fiesta, así que me vine a tono. Es la segunda que vez que lo uso, la anterior había sido en San Pablo, con Defensa y Justicia".