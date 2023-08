escuchar

Su vida estaba destinada a la práctica de un deporte. No había otra alternativa. Era una condición sine qua non para afrontar el futuro, una suerte de mandamiento familiar que desde pequeño adquirió Juan Sebastián Boselli, la quinta incorporación de River para encarar la segunda parte de 2023. Pablo, su padre y representante, es considerado el mejor jugador de la historia del pádel en Uruguay, país al que representó en cinco mundiales, siendo integrante del podio en tres ocasiones. Su madre, Erika Graf, era nadadora, participó de los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, Estados Unidos, y en dos oportunidades fue galardonada con el premio Charrúa de Oro al mejor deportista del año en el territorio vecino. Como si fuera poco, dos de sus cinco hermanos -tres varones y dos mujeres-, Juan Martín (28 años) y Juan Manuel (23), también son futbolistas profesionales en Internacional de Madrid (España) y Gil Vicente (Portugal), respectivamente. ¿El resto? Juan Pablo heredó la pasión por el pádel, Sofía es ingeniera electrónica y estudia un máster de inteligencia artificial en Suecia, mientras que María Paz es melliza del flamante jugador de River y realiza la carrera de animación en Madrid.

Con semejantes ejemplos, Sebastián, el más joven del grupo familiar y cuyo nombre se debe a que el padre admiraba las cualidades de la Brujita Verón, simplemente debía evaluar qué disciplina adoptaría en un hogar que respiraba el ineludible deseo de autosuperación que persigue cada atleta federado. “Elige el fútbol por Juan Martín y Juan Manuel, dos de sus hermanos. Juan Manuel jugó dos mundiales Sub 20: en Corea del Sur, con Nico De La Cruz, y Polonia. Viendo todo eso, era muy difícil que Seba no jugará al fútbol”, le cuenta Pablo Boselli a LA NACION, desde Europa, donde pasa buena parte del año a raíz de su actividad como intermediario, aprovechando que domina tres idiomas: inglés, portugués e italiano.

Amante del deporte al igual que Erika, su segunda esposa, con quien tuvo a cuatro de sus seis hijos, el ex jugador de pádel también creó la institución donde el defensor de River dio sus primeros pasos cuando era muy chico: “Tenemos un equipo que se llama Rincón FC, lo fundamos hace 15 o 16 años. Es la forma de la mamá y mía de devolverle al deporte algo de los que nos dio porque fuimos deportistas profesionales Hacemos una acción social desde ese lugar. Todos nuestros hijos jugaron ahí en baby fútbol. Si nuestros hijos hacían el mismo deporte que alguno de nosotros, era complicado porque hubiera estado la comparación”.

Sebastian Boselli tiene 19 años, se consagró campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya y será refuerzo del River de Demichelis

Nacido el 4 de diciembre de 2003 en Montevideo, Boselli hizo todo el recorrido de divisiones inferiores en Defensor Sporting Club, un equipo de enorme tradición que supo ganar cinco títulos anuales correspondientes al Campeonato Uruguayo y que lleva ese nombre desde el 15 de marzo de 1989 como consecuencia de la fusión entre el Club Atlético Defensor, uno de los equipos con mayor tradición del otro lado del Río de la Plata, y Sporting Club Uruguay, habitual animador en el básquet.

“Juan Manuel, uno de sus hermanos, jugaba en Defensor, un equipo familiar, muy lindo. Los entrenamientos quedaban cerca de nuestra casa. Lo veía a Juanma feliz”, resume el padre, para explicar cuál fue el motivo de que el zaguero, quien miraba al Manchester United, iniciara su trayectoria en una cancha de 11 para esa entidad de color violeta situada a metros de la famosa rambla de Montevideo.

Destacado como marcador central en la actualidad, el puesto original de Boselli era el de lateral derecho o incluso como stopper en una línea de tres. Sin embargo, a partir de este año su técnico, Marcelo Méndez, de pasado como zaguero en el fútbol argentino vistiendo las camisetas de Independiente (2005-06) e Independiente Rivadavia (2010-11), empezó a utilizarlo en el fondo luego de ver que el funcionamiento en esa zona resultaba exitoso cada vez que Marcelo Broli, el entrenador de la selección Sub-20, le otorgaba ese rol.

Boselli no sólo cumplió con las expectativas en “El Tuerto”, como se denomina a Defensor, sino que también logró consolidarse en la selección Sub-20 de su país al punto de conquistar el Mundial de la categoría el pasado 11 de junio al vencer por 1 a 0 a Italia en La Plata. El marcador central disputó los siete compromisos completos de la Celeste y terminó de convencer a la dirigencia de la institución de Núñez para buscarlo en este mercado de pases. La primera oferta realizada en julio fue de tres millones de dólares, un monto insuficiente para las pretensiones de Defensor. Tras varias semanas sin avances, más allá de que las conversaciones eran moneda corriente, la nueva propuesta fue bien vista en el club del barrio Punta Carretas. Una vez que las cifras y formas de pago se redujeron en relación con los acercamientos iniciales, las negociaciones se aceleraron y ambas entidades llegaron a un acuerdo para concretar la transferencia del 70 % del pase en US$ 4.000.000, aproximadamente.

“Me encantaría jugar en un cuadro así como River”, reconoció Boselli, en diálogo con As, a fines de julio. Más allá de tener el conocimiento para cumplir diferentes funciones en la última línea, el tema de la marca es una característica que incorporó por decantación cuando era pequeño, tal como cuenta en detalle su padre: “Martín, el más grande, es un extremo rapidísimo. Juanma es un segundo punta habilidoso, muy rico técnicamente. Él no tenía más remedio que marcarlos, pero no tenía forma porque era mucho más chico. Le pintaban la cara. Entonces, él dice que se convirtió en defensor por la necesidad de pararlos. Eso hizo que se destacara al buscar la forma de neutralizarlos, por eso se hizo especialista en lo defensivo”.

Compenetrado en el objetivo de asentarse cuanto antes en el plantel que dirige Martín Demichelis, el joven zaguero ostenta un palmarés interesante a su corta edad porque, además del mencionado título a nivel Sub 20, tuvo participación durante la campaña que el 13 de noviembre de 2022 culminó con la obtención de la primera edición de la Copa Uruguay, el equivalente a la Copa Argentina. También fue subcampeón recientemente del Torneo Intermedio en su país, un certamen breve de primera división, aunque de carácter oficial luego del Apertura y antes del Clausura.

“Mis principales características son el juego aéreo, poder leer el partido y poder anticiparme a la jugada. Como persona, creo que soy un joven de 19 años normal, un poco más maduro para la edad, al que le gusta aprender de todo, aprender de los errores”, analizó el defensor de 1,83 metros, en la mencionada entrevista con el medio español, semanas después de ser convocado por Marcelo Bielsa para entrenarse con la mayor de Uruguay, donde ocupó un lugar en el banco de suplentes sin ingresar en el amistoso que le ganó por 2-0 a Cuba en el estadio Centenario, el pasado 20 de junio.

Pese a que no se le presentó la oportunidad de actuar, Boselli valoró la tarea de esos días bajo la atenta mirada del prestigioso DT argentino. “Es concepto y concepto, aprender y aprender. Mi carrera es muy corta, conozco muy pocos técnicos para decirlo, pero en mí dejó una imagen muy positiva. Ojalá lo pueda disfrutar mucho más”, resaltó, en una charla con ESPN F12.

Así juega Sebastián Boselli

Dueño del dorsal número 25 en Defensor, donde tuvo su debut oficial el 7 de septiembre de 2022, cuando fue titular y disputó los 90 minutos en el 1 a 0 sobre Racing (Montevideo) para lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Uruguay, Boselli disputó 21 compromisos oficiales en su club de origen sumando todas las competencias. No marcó goles, pero sí sufrió una expulsión por doble amonestación cuando hizo su estreno en la máxima categoría del torneo doméstico: ocurrió el 15 de octubre de 2022 en el empate 0 a 0 como visitante contra Deportivo Maldonado. Además, con apenas 17 años fue parte de los relevos en siete encuentros correspondientes al certamen de la segunda división en 2021, cuando su club logró el regreso a la elite. En esa época, todavía como lateral derecho, tenía que armarse de paciencia y esperar una chance porque el titular era Agustín Sant’Anna, que ahora actúa en Defensa y Justicia y a mediados de agosto tuvo sondeos justamente de River antes de que Santiago Simón consiguiera su oportunidad para ocupar la banda.

Poco a poco, Boselli empezó a ganar terreno, contó con sus primeras posibilidades en el último cuatrimestre de 2022 y logró un récord, debido a que su transferencia a Núñez implica la venta más cara en la historia de Defensor, que se quedó con el 30 % restante con el propósito de obtener beneficios económicos ante una eventual transacción de River al fútbol europeo u otro mercado dispuesto a invertir.

Sebastian Boselli en acción durante la final del Mundial sub 20 que se disputó en la Argentina

“Es una alegría tremenda ir a jugar en un equipo tan grande como lo es River. Unas ganas tremendas de afrontar este desafío. Todavía no lo procesé, estoy en esa etapa de creérmelo porque, como dije siempre, yo no estaba al tanto de todo y una vez que se hizo estoy disfrutando. Conozco mucho lo que fue Francescoli como jugador y me mueve mucho que me haya llamado él, para mí es un orgullo”, expresó Boselli unos minutos antes de abordar el barco que lo trasladó a Buenos Aires en la noche del jueves 24 de agosto, cuando recorrió los 202 kilómetros que, agua mediante, separan las capitales de ambos países.

Conocedor del puesto al haber tenido 16 años como profesional en diferentes clubes reconocidos mundialmente como River, Bayern Munich y Manchester City, Demichelis se refirió a la llegada de Boselli luego de la goleada 5 a 1 sobre Barracas Central en el Monumental, donde el joven estuvo viendo el partido acompañado del mate, como buen charrúa, y Leandro González Pirez, quien comenzó a contarle cómo es el club. “No le va a costar la adaptación. Nico (De La Cruz) se la facilitará y tenemos un muy buen grupo”, aseguró el DT, y agregó: “Es joven, tiene 19 años y con dotes de liderazgo. En su selección salió campeón del mundo. Nos va a aportar mucha agresividad, como todo defensor uruguayo”.