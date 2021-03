Sebastián Vignolo cruzó a los jugadores de Boca: "Viven enojados"

Sebastián Vignolo criticó la actitud de los jugadores de Boca Crédito: Captura TV

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, criticó la actitud de los jugadores de Boca Juniors tras el empate del equipo de Miguel Ángel Russo ante Sarmiento de Junín por 1 a 1 en La Bombonera.

Vignolo se refirió a los encendidos festejos de gol de Carlos Izquierdoz ante Newell's Old Boys y al de Lisandro López contra el "Verde", y los interpretó como una manifestación de su enojo: "Hay bronca", analizó.

Sin embargo, el relator deportivo cruzó a ambos jugadores por no haberse fastidiado en partidos decisivos: "Si Lisandro López grita el gol con bronca contra Sarmiento, que está bien, es lógico, me parece que por ahí se debiera haber enojado contra Santos. Viven enojados. Y además, creo, es no saber que están en Boca", añadió.

"En Boca, van a aparecer nombres todos los días, futbolistas que van a querer sacarle el lugar. Lo dijo el 'Bichi' Borghi", recordó Vignolo. En las primeras tres fechas de la Copa de la Liga 2021, el defensor Carlos Zambrano jugó en el lugar que hasta el último torneo ocupaba López. Además, se rumorea que, cuando esté en condiciones, Marcos Rojo le sacaría el puesto a Izquierdoz.

"Yo entiendo que el jugador, siempre hay alguno que vos crees que hay una injusticia. Todos. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier trabajo. Ahora, creo yo, más allá de esto: el 2 de Boca le mete un gol a Sarmiento en la Bombonera, va al arco, agarra la pelota y la lleva al medio, en lugar de buscar la cámara", puntualizó el periodista deportivo.

Finalmente, el animador televisivo diferenció el caso de López e Izquierdoz con otros históricos defensores de Boca, como Rolando Schiavi, Luis Medero o Juan Simón: "Si Lisandro López está enojado (por ahí cree que salió de manera injusta), el técnico también tiene derecho a poner a Zambrano, que en estos dos partidos no jugó mal", concluyó.