Sebastián Villa reconoció negociaciones con River y aseguró: “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”

En medio de versiones que postulan que River Plate tendría la intención de comprar al ex-Boca Sebastián Villa, el delantero colombiano de Independiente Rivadavia redobló la apuesta y el lunes a la noche, en una entrevista, afirmó que le gustaría jugar en el club de Núñez, e incluso reveló que si Marcelo Gallardo lo llama, al otro día viaja a Buenos Aires.

Si bien desde el Millonario no hubo una confirmación oficial sobre la compra del pase de Villa, los rumores que lo vinculan al club no paran de crecer, en un mercado de pases en el que River, hasta ahora, ya gastó US$8.000.000 por tres jugadores -Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña- y estaría dispuesto a gastar hasta US$ 20.000.000.

Entrevistado en el programa de streamig PicadoTv, Villa se mostró abierto a ponerse la banda y jugar en el Monumental. “He visto el interés y con mi representante hemos tomado la decisión... Le dije a él que sí, que me gustaría jugar en River y esperamos que con el presidente se pongan de acuerdo las partes”, manifestó el colombiano de 29 años.

Con esas palabras, el delantero, que juega de extremo, dejó entrever que existirían negociaciones por su fichaje, algo que concuerda con las últimas versiones que postulaban que el monto que había pedido el club mendocino superaba lo que estaba dispuesto a ofrecer River. Se especula que la “Lepra mendocina” pide al menos US$12.000.000 por Villa, mientras que el “Millo” habría ofrecido apenas US$4.000.000.

“Soy un tipo fuerte de la cabeza. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”, enfatizó Villa y agregó: “Estaría orgulloso de jugar al lado de Juanfer [Quintero], que para mí es mi hermano, que ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Sería un honor jugar al lado de él”.

En esa línea, se le consultó a Villa si el propio Juanfer estaba presionando para que se concrete el pase. No lo negó. “Juanfer sabe qué clase de mentalidad tengo. Me gustan los retos”, sostuvo el colombiano e insistió: “Y esperemos que las partes se pongan de acuerdo y que sea lo mejor para mí y mi familia, que es lo más importante, y para Independiente Rivadavia, que fue el equipo que me dio la oportunidad de volver a resurgir en el fútbol”.

En redes sociales, el posible fichaje por parte de River despertó una catarata de reacciones, dado el pasado cercano de Villa jugando en Boca. Con el club de la ribera, disputó un total de 172 partidos entre los años 2018 y 2023 y anotó 29 goles con 33 asistencias. No obstante, rodeado por una denuncia de violencia de género de su expareja, dejó el club en 2023 y siguió su carrera en Bulgaria, en el PFC Beroe Stara Zagora, y luego en Mendoza. Recientemente, en octubre de 2025, la Justicia lo absolvió y se cerró la causa.

Según explicó Villa, la salida de Boca no estuvo exenta de polémica ni fue sencilla. “Con [Juan Román] Riquelme -presidente de Boca- la relación no quedó bien por diferentes motivos”, recordó. Sin embargo, aclaró: “Si me toca darle la mano no tengo problema, porque no soy rencoroso, soy noble y con gran corazón”.

No obstante, fue claro sobre su relación con los clubes y su trabajo como futbolista. “Boca ya es pasado y pienso en mi futuro. Soy un futbolista y es mi trabajo. Y mi trabajo es jugar bien al fútbol”, sintetizó.