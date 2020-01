Lautaro Valenti fue encañonado cerca de la casa de su novia. Lo secuestraron al voleo junto a un amigo. Fue liberado tras el pago de un rescate.

Lautaro Valenti es una de las mejores promesas de Lanús. Afianzado como marcador central titular, había jugado ayer en Mar del Plata frente a Aldosivi, por la Superliga. Pero vivió una madrugada de terror: fue encañonado cerca de la casa de su novia, en Avellaneda, y secuestrado junto a un amigo. Alrededor de las cinco de la mañana fue liberado tras el pago de un rescate "de entre 2000 y 3000 dólares". El futbolista solo presenta algunos golpes, pero está en buen estado general. Interviene en el caso la DDI de Avellaneda.

Luego de la derrota de Lanús en Mar del Plata por 2-0 ante Aldosivi, Valenti le había pedido al cuerpo técnico granate volver por su cuenta a Buenos Aires. El permiso fue concedido y el joven futbolista regresó junto a su novia y un amigo. Luego de dejar sus bolsos, Valenti y su amigo salieron a comprar una pizza. En ese momento, y ya de madrugada, los dos jóvenes "fueron encañonados al voleo", según contaron fuentes al tanto del incidente.

Ambos fueron golpeados. Valenti contó que era futbolista de Lanús y los secuestradores se comunicaron con su representante, Adrián Ruocco (el histórico agente de Carlos Tevez) para acordar el pago del rescate. Entre las 5 y las 6 de la mañana, Valenti y su amigo fueron liberados, sin lesiones importantes: apenas algunos rasguños y golpes producto de los forcejeos con los captores.

A comienzos de año, Valenti había quedado en medio de una polémica: lo convocaron para el Preolímpico de Colombia, pero Lanús se negó a cederlo por la importancia que tenía para el equipo de cara a las últimas siete fechas del torneo. Ese conflicto desató un reclamo para que la Superliga postergara su inicio, que finalmente no prosperó. Valenti permaneció en Lanús y no fue cedido, ya que no es un torneo oficial de la FIFA y los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.