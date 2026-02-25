En qué canal pasan Rosario Central vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (horario argnetino), Gimnasia de La Plata y Rosario Central se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 7 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Fernando Echenique, se disputa en el estadio Juan Carmelo Zerillo y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Lobo se mantiene en el décimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. En la última jornada venció a su club homónimo de Mendoza, por la mínima diferencia como visitante, con un gol de Marcelo Torres. El objetivo principal para este año es evitar el descenso a través de la tabla de promedios, algo que cada vez está más lejos, por lo que comienza a ilusionarse con un lugar en algún certamen continental en la temporada 2027.

Gimnasia tiene por delante un duro reto ante Rosario Central, pero buscará hacerse fuerte como local

El Canalla, por su parte, está sexto en la clasificación general del Grupo B y, hasta el momento, acumula ocho unidades (dos triunfos, dos empates y dos derrotas). Viene de perder 1 a 0 con Talleres de Córdoba, en el Gigante de Arroyito, por un tanto del paraguayo Ronaldo Martínez. El goleador -con tres en seis partidos-, capitán y figura estelar del equipo es Ángel Di María, que sigue demostrando estar en plenitud futbolística.

Gimnasia (LP) vs. Rosario Central: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.46 contra los 3.79 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia de La Plata. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.75.

Las casas de apuestas ponen a Rosario Central como favorito al triunfo en el encuentro ante Gimnasia de La Plata

Posibles formaciones