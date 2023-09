escuchar

Varias certezas y algunas dudas son las que tiene Lionel Scaloni para diagramar la formación titular de la selección argentina para el duelo frente a Bolivia, programado para este martes a las 17 en el estadio Hernando Siles de La Paz y correspondiente a la segunda fecha de las eliminatorias al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026. En total se cruzaron 41 veces con 29 triunfos para la albiceleste y siete para el combinado que será local, todos en esa condición. Empataron cinco veces.

En la previa del encuentro, el DT, que esperará hasta último momento para tomar decisiones en relación a cómo respondan los futbolistas en la altura, dejó entrever el once titular que pondrá en cancha aunque, como es su costumbre, no lo confirmó: “El equipo en La Paz será parecido al que jugó el otro día ante Ecuador. (Ángel) Di María y Julián (Álvarez) tienen chances de entrar (desde el arranque)”. La presencia del rosarino es una certeza en la ofensiva mientras que el atacante de Manchester City pelea un lugar con Lautaro Martínez y, en caso de que Lionel Messi, no sea titular, es probable que los centrodelanteros compartan la ofensiva.

Lionel Scaloni esperará hasta último momento para definir utiliza a Lionel Messi como titular o va al banco de suplentes JUAN MABROMATA - AFP

El entrenador, además, afirmó que Messi está disponible para jugar, más allá del cansancio que acumula por la gran cantidad de partidos que disputó el último mes con Inter Miami en Estados Unidos. En los últimos días se generó preocupación en torno al capitán del seleccionado, quien pidió el cambio ante el equipo ecuatoriano y encendió las alarmas. “Lo del cambio se dio así y seguramente no será la última vez. Por ahí empiece a salir sobre los partidos, pero me sentí muy bien”, aseguró la ‘Pulga’ al término del encuentro frente a Ecuador.

En el mediocampo tienen un lugar asegurado Enzo Fernández y Rodrigo De Paul. El otro puesto se lo dirimen Alexis Mac Allister, titular ante la Tri, Leandro Paredes y Exequiel Palacios, que entró en la discusión por su gran performance en la altura de La Paz la última vez que Argentina se presentó allí y ganó 2 a 1. Emiliano ‘Dibu’ Martínez estará en el arco y los defensores serán Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Cristian Romero o Germán Pezzella. ‘Cuti’ acarrea una molestia muscular y está en duda, pero se perfila para ser de la partida.

El local, dirigido por Gustavo Costas, iniciará el duelo con la mayoría de los futbolistas que estuvieron en la derrota 5 a 1 ante Brasil en la primera fecha de las eliminatorias. Entre ellos hay varios nombres conocidos como el del arquero Carlos Lampe (ex Boca Juniors, Vélez y Atlético Tucumán en la Argentina) y el delantero Marcelo Moreno Martins, máximo artillero de la historia de ese país.

Carlos Lampe será el arquero titular de Bolivia para recibir a la selección argentina en La Paz Douglas Magno - AFP

Posibles formaciones

: Carlos Lampe; Marcelo Suárez, Adrián Jusino, Carlos Roca; Diego Medina, Héctor Cuellar, Luciano Ursino, Víctor Abrego, Miguel Terceros; Marcelo Moreno Martins y Daniel Rojas. Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister o Leandro Paredes o Exequiel Palacios; Lionel Messi o Julián Álvarez, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María.