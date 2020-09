El tremendo grito de Renzo Saravia que alteró los planes de Lionel Scaloni de cara a la fecha de eliminatorias Crédito: captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 13:11

Las noticias para la selección argentina no son alentadoras. Primero fue el anuncio de la baja de Walter Kannemann por coronavirus para la convocatoria de cara a la doble fecha de eliminatorias de octubre ante Ecuador, en la Bombonera, y Bolivia, en la altura de La Paz. Este miércoles, Lionel Scaloni volvió a recibir una mala noticia cuando desde Brasil llegó la noticia que confirmaba que Renzo Saravia se rompió los ligamentos cruzados de la pierna derecha durante el duelo entre América de Cali e Inter de Porto Alegre (0-0), por la Copa Libertadores, y estará varios meses afuera de las canchas.

Las imágenes del lateral argentino saliendo del campo de juego en camilla permitían advertir que era una lesión importante. Saravia intentó salir jugando y al "enganchar" hacia adentro sintió un dolor. Si bien buscó seguir, a los 10 minutos, tras disputar un balón con Ureña, adelantó la pelota, pero quedó tirado en el piso y claros gestos de dolor en la rodilla derecha. Incluso, en algunos videos se alcanza escuchar que Saravia grita: "Me rompí, me rompí, me rompí". Tuvo que ser reemplazado por Heitor, en el estadio Pascual Guerrero, de Colombia.

La jugada en la que se lesionó Saravia

Tras el partido, Eduardo Coudet, el entrenador argentino de Inter, había adelantado algo respecto a lo que padecía Saravia: "Seguramente fue una lesión muy grave hoy la de Renzo (Saravia) perderemos otro jugador por tiempo indefinido".

Cómo reemplazar a Saravia

De esta manera, Scaloni tendrá que pensar en el reemplazante de Saravia, quien peleaba la titularidad junto a Gonzalo Montiel. No hay ningún otro jugador convocado que se desempeñe habitualmente en ese puesto, más allá de que ocasionalmente lo haya hecho Juan Foyth en varios partidos.

El DT ampliará la lista de 30 convocados del fútbol del exterior en los próximos días: habrá convocatorias del medio local. En principio, los ingresos de Montiel, Lucas Martínez Quarta, Franco Armani, Esteban Andrada y Eduardo Salvio parecen seguros. Estas dos bajas pueden abrir la puerta a más designaciones de las previstas inicialmente.

Lionel Scaloni recibirá a los jugadores de la selección desde el fin de semana. Fuente: AFP

El detalle de la lista de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Udinese, Italia), Agustín Marchesín (Porto, Portugal).

Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Udinese, Italia), Agustín Marchesín (Porto, Portugal). Defensores: Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Renzo Saravia (Internacional, Brasil), Nicolás Otamendi (Manchester City, Ingllaterra), Nehuen Pérez (Atlético de Madrid, España), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Walter Kannemann (Gremio, Brasil), Marcos Acuña (Sevilla, España), Facundo Medina (Lens, Francia) y Leonardo Balerdi (Olympique Marsella, Francia).

Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Renzo Saravia (Internacional, Brasil), Nicolás Otamendi (Manchester City, Ingllaterra), Nehuen Pérez (Atlético de Madrid, España), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Walter Kannemann (Gremio, Brasil), Marcos Acuña (Sevilla, España), Facundo Medina (Lens, Francia) y Leonardo Balerdi (Olympique Marsella, Francia). Volantes: Leandro Paredes (PSG, Francia), Guido Rodríguez (Betis, España), Giovani Lo Celso (Tottenham, Inglaterra), Rodrigo de Paul (Udinese, Italia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Nicolás Domínguez (Bologna, Italia), Lucas Ocampos (Sevilla, España), Alexis MacAllister (Brighton, Inglaterra), Alejandro Papu Gómez (Atalanta, Italia).

Leandro Paredes (PSG, Francia), Guido Rodríguez (Betis, España), Giovani Lo Celso (Tottenham, Inglaterra), Rodrigo de Paul (Udinese, Italia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Nicolás Domínguez (Bologna, Italia), Lucas Ocampos (Sevilla, España), Alexis MacAllister (Brighton, Inglaterra), Alejandro Papu Gómez (Atalanta, Italia). Delanteros: Lionel Messi (Barcelona, España, Lautaro Martínez (Inter, Italia), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Nicolás González (Stuttgart, Alemania), Crisstian Pavón (LA Galaxy, Estados Unidos), Joaquín Correa (Lazio, Italia), Lucas Alario (Bayer Leverkusen, Alemania), Giovanni Simeone (Cagliari, Italia).

Conforme a los criterios de Más información