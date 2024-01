escuchar

La selección argentina se enfrentará este martes a Chile por la cuarta fecha del grupo B del Preolímpico Sub 23 que se disputa en Venezuela con el objetivo de sellar la clasificación a la Fase Final del campeonato que otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos París 2024. El encuentro está programado a las 20 (hora argentina) en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia y se transmitirá en vivo por DSports y TyC Sports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play. Además, en Canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la albiceleste con una cuota máxima de 1.60 contra 4.75 que cotiza su derrota, es decir una victoria del conjunto trasandino. El empate paga hasta 3.75. En el otro cotejo de la jornada jugarán, previamente, Uruguay vs. Perú. Quedará libre Paraguay.

Argentina vs. Chile

Preolímpico Sub 23 - Grupo B - Fecha 4

Día: Martes 30 de enero.

Hora: 20 (hora argentina).

Estadio: Polideportivo Misael Delgado.

TV: DSports y TyC Sports.

Streaming: DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.

El equipo dirigido por Javier Mascherano acumula un empate (vs. Paraguay 1 a 1) y una victoria (vs. Perú 2 a 0) y marcha segundo en su zona con cuatro puntos. En ese contexto, si supera a Chile logrará el primer objetivo: clasificar a la Fase Final. El entrenador debe definir la formación inicial y es probable que el defensor Marco Di Cesare, recientemente adquirido por Racing a Argentinos Juniors, no sea de la partida porque tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo del anterior encuentro a raíz de una molestia muscular. En la zaga central el DT no cuenta desde antes del arranque del campeonato con Julián Malatini, quien fue vendido de Defensa y Justicia a Werder Bremen y la entidad alemana no lo cedió para el Preolímpico cuando ya estaba cerrada la lista de buena fe. En ese contexto, será determinante la recuperación de Di Cesare para tener recambio en esas posiciones.

Para el encuentro venidero la formación probable será con Leandro Brey en el arco, los defensores Joaquín García, Gonzalo Luján, Nicolás Valentini y Valentín Barco; los mediocampistas Cristian Medina, Juan Sforza, Ezequiel Fernández y Thiago Almada; y los delanteros Santiago Castro y Pablo Solari.

Una victoria de la Argentina también le dará el pase a la siguiente instancia a Paraguay, líder del grupo con siete unidades gracias a sus victorias sobre Uruguay 4 a 3 y Perú 1 a 0. Chile no tiene margen de error y necesita sumar contra la albiceleste para no despedirse del torneo. Hasta el momento, cayó con Perú 1 a 0 y se impuso a Uruguay por el mismo resultado.

Javier Mascherano reemplazaría al lesionado Marco Di Cesare por Gonzalo Luján Matias Delacroix - AP

Probables formaciones

Argentina: Leandro Brey; Joaquín García, Gonzalo Luján, Nicolas Valentini y Valentín Barco; Ezequiel Fernández, Juan Sforza y Cristian Medina; Thiago Almada; Santiago Castro y Pablo Solari. DT: Javier Mascherano.

Chile: Vicente Reyes; Matías Vásquez, Joaquín Gutiérrez, Vicente Pizarro y Jonathan Villagra; César Pérez, Valentín Vidal y Renato Cordero; Alexander Aravena, Lucas Cepeda y Damián Pizarro. DT: Nicolás Córdova.

Fixture y resultados del grupo B

Fecha 1

Perú 1-0 Chile.

Argentina 1-1 Paraguay.

Libre: Uruguay.

Fecha 2

Paraguay 4-3 Uruguay.

Perú 0-2 Argentina.

Libre: Chile.

Fecha 3

Paraguay 1-0 Perú.

Uruguay 0-1 Chile.

Libre: Argentina.

Fecha 4

Uruguay vs. Perú - Martes 30 de enero a las 17.

Chile vs. Argentina - Martes 30 de enero a las 20.

Libre: Paraguay.

Fecha 5

Argentina vs. Uruguay - Viernes 2 de febrero a las 20.

Chile vs. Paraguay - Viernes 2 de febrero a las 20.

Libre: Perú.

Posiciones del grupo B del Preolímpico Sub 23 Canchallena

En las últimas horas la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que se modificó la sede de la Fase Final a Caracas. Si bien la etapa decisiva estaba prevista en Lara, las malas condiciones del césped del Estadio Metropolitano llevaron a las autoridades sudamericanas a tomar esa decisión en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).