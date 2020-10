Lionel Scaloni, en la Bombonera, levanta los brazos durante el 1-0 sobre Ecuador. Crédito: POOL_FABIAN_MARELLI

11 de octubre de 2020

De sus seis partidos como futbolista del seleccionado argentino, Lionel Scaloni jugó sólo uno por unas eliminatorias. Fue el del último triunfo en los 3642 metros de La Paz, hace más de 15 años, por 2 a 1, con goles de Luciano Galletti y Luciano Figueroa. Como lateral por la derecha, había integrado una línea de cinco defensores, junto a Nicolás Burdisso, Gabriel Milito, Leandro Cufré y Clemente Rodríguez. El plantel al que dirigía José Pekerman había aplicado la estrategia que entre los médicos tiene más consenso para mitigar los efectos de la altura de la capital de Bolivia: llegar unas horas antes del partido, ante la imposibilidad de hacer una adaptación durante un tiempo prolongado, de al menos 15 días.

Ahora, Scaloni volverá a La Paz como el jefe de grupo que decidió instalarse 48 horas antes del encuentro que se realizará el martes, a las 17, por la segunda fecha, tras el pálido 1-0 sobre Ecuador en la Bombonera. El plantel se entrenará en el predio de The Strongest. Históricamente, la Argentina nunca dejó de sufrir el ahogo, la merma física y las cefaleas por haber aterrizado en La Paz unas horas antes del cotejo, pero las prescripciones médicas indican que todos esos síntomas se intensifican a partir del segundo día, como podría ocurrir ahora. Con este plan, al Boca de Gustavo Alfaro le fue bien al golear por 3-0 a Liga Deportiva, aunque en Quito son 2800 los metros sobre el nivel del mar.

Scaloni dijo hace unas semanas que serán "dos partidos diferentes" los de esta ventana. El plantel fue hisopado este sábado, y este domingo viajará a las 15.30. Recibió la visita del presidente de la AFA, Claudio Tapia, que llegó con regalos por los cumpleaños de Lucas Alario (cumplió 28 el 8 octubre) y Exequiel Palacios (22, el 5).

Todavía no hay pistas sobre la formación, aunque se estima que no habrá muchos cambios. Una posibilidad es que ingrese Juan Foyth en el lateral derecho, por Gonzalo Montiel; el nuevo refuerzo de Villarreal ya ocupó esa función en el ciclo de Scaloni. Está en duda Marcos Acuña, reemplazado el jueves por una contractura. Para sustituir a la reciente incorporación de Sevilla hay un abanico de posibilidades: Eduardo Salvio -Lucas Ocampos pasaría a la izquierda-, Palacios y Guido Rodríguez.

Tras ser vapuleada con un 5-0 por Brasil en San Pablo, Bolivia apuesta a lo que pueda hacer en el estadio Hernando Siles. Con el foco en la Argentina se quedaron descansando y aclimatándose en La Paz cuatro futbolistas que juegan en el exterior: Marcelo Martins (Cruzeiro), Alejandro Chumacero (Puebla), Boris Céspedes (Servette, Suiza) y Jaume Cuéllar (SPAL, Italia). Internamente, Bolivia está sumida en un caos entre la Federación y los clubes. Bolívar y Jorge Wilstermann no cedieron a los suyos por estar disputando la Copa Libertadores, y Oriente Petrolero retiró de la concentración a tres futbolistas.

Milton Melgar, ex mediocampista de Boca, River y el seleccionado de Bolivia, en declaraciones a FM Late 93,1 fue muy crítico con la actualidad del fútbol de su país: "A la dirigencia de Bolivia no la interesa la selección; sólo sus cuestiones personales. Estamos menos preparados que nadie para jugar en la altura con estos problemas. La verdad, no soy optimista contra Argentina; tiene la oportunidad de llevarse los tres puntos".

