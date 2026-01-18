Senegal vs. Marruecos, en vivo: cómo ver online la final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

Este domingo, desde las 16 (horario argentino), Senegal y Marruecos se enfrentan en la final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del sudanés Mahmood Ali Mahmood, se disputa en el Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, Marruecos, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través del canal de Youtube de Claro Sports.

Para meterse en la definición, los Leones de la Teranga derrotaron a Egipto por la mínima diferencia con un gol de su capitán y máxima figura, Sadio Mané. Mantienen viva la ilusión de consagrarse campeones africanos por segunda vez en la historia. La única vez que lo consiguieron fue en 2021, cuando derrotaron en la final a Egipto, por penales, tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

Senegal disputará la final de la Copa Africana de Naciones tras vencer a Egipto en semifinales Themba Hadebe - AP

El anfitrión de esta edición, por su parte, avanzó de ronda y se metió en el partido más importante tras vencer 4 a 2 por penales a Nigeria, luego de empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario. En la tanda, la gran figura fue el arquero Bono, que atajó dos remates para el delirio de los hinchas locales, que también sueñan con levantar el trofeo por segunda vez tras lo hecho en 1976.

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 26 de agosto de 2025, por las semifinales del Campeonato Africano de Naciones, con victoria de Marruecos por penales. Sin embargo, este certamen lo juegan futbolistas de ligas locales, por lo que el antecedente más reciente con los planteles principales es del 9 de octubre de 2020, en un amistoso: los Leones del Atlas ganaron 3 a 1.

Senegal vs. Marruecos: cómo ver online

La final entre senegaleses y marroquíes está programada para este sábado a las 16 (horario argentino) en Rabat, Marruecos. En la Argentina no se transmite por televisión, pero se puede ver en vivo por streaming a través del canal de Youtube de Claro Sports.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Marruecos corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa Africana de Naciones 2025-2026, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.32 contra los 3.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Senegal. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.95.

Marruecos sufrió ante Nigeria en semifinales, pero Bono se convirtió en figura en los penales y el local sueña en grande Mosa'ab Elshamy - AP

Posibles formaciones