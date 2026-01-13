Clasificados al Mundial 2026: todos los grupos y cuándo se juegan los repechajes

Por primera vez en la historia habrá 48 participantes en la Copa del Mundo; los líderes y escoltas de cada una de las 12 zonas, junto a los ocho mejores terceros, pasarán de ronda
- 3 minutos de lectura'
El Mundial 2026, que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá 48 participantes por primera vez en la historia. La selección argentina, campeona del mundo en ejercicio, intentará defender la corona que se adjudicó en Qatar 2022. El azar determinó que integrará el Grupo J junto a Argelia, rival del debut, Austria y Jordania.
Habrá 12 zonas de cuatro seleccionados y los dos primeros de cada una avanzarán a 16vos de final, instancia que se estrenará en esta edición, junto a los ocho mejores terceros. A partir de ahí habrá partidos de eliminación directa hasta la final, que se disputará el domingo 19 de julio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El campeón, a diferencia de las últimas ediciones, disputará ocho partidos hasta levantar el trofeo.
Todos los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- UEFA D
Grupo B
- Canadá
- UEFA A
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- UEFA C
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- UEFA B
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- FIFA 2
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- FIFA 1
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
De los 48 participantes, 42 ya están clasificados. Los seis lugares vacantes se definirán en los repechajes que se llevarán a cabo en marzo. Cuatro boletos serán para la UEFA, que tendrá cuatro llaves diferentes con un ganador en cada una. Los otros dos cupos decantarán de los repechajes intercontinentales de la FIFA.
Repechajes de Europa
Repechaje A
Semifinales
- Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo.
- Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo.
El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
Repechaje B
Semifinales
- Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo.
- Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo.
El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Repechaje C
Semifinales
- Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo.
- Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo.
El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.
Repechaje D
Semifinales
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo.
- República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo.
El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Repechajes intercontinentales
Repechaje 1
Semifinal
- Nueva Caledonia vs. Jamaica - Jueves 26 de marzo en Guadalajara, México.
Final
- República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo en Guadalajara, México.
El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Repechaje 2
Semifinal
- Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo en Monterrey, México.
Final
- Irak vs. Bolivia o Surinam - Martes 31 de marzo en Monterrey, México.
El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
Contra los arbitrajes. Argelia, rival de Argentina, hizo una fuerte denuncia ante la FIFA y pidió una investigación
"Más grave de lo que esperábamos". Alerta Bielsa: una figura de Uruguay debe ser operado y está en duda para el Mundial 2026
Inspirada en la bandera. Filtran posible camiseta que usará la selección de EE.UU. en el Mundial 2026
- 1
Inter podía estirar su liderazgo a cinco puntos, pero Napoli tuvo en Scott McTominay los goles del empate
- 2
Boca Juniors vs. Millonarios, por un amistoso de verano: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
Cuándo juega Boca por los amistosos de verano 2026
- 4
Sam Heathcote, héroe del triunfo de Macclesfield ante Crystal Palace: es profesor y sus alumnos lo aplaudieron