Clasificados al Mundial 2026: todos los grupos y cuándo se juegan los repechajes

Por primera vez en la historia habrá 48 participantes en la Copa del Mundo; los líderes y escoltas de cada una de las 12 zonas, junto a los ocho mejores terceros, pasarán de ronda

Italia, con Mateo Retegui, buscará acceder al Mundial desde uno de los repechajes de Europa
Italia, con Mateo Retegui, buscará acceder al Mundial desde uno de los repechajes de EuropaALBERTO PIZZOLI - AFP

El Mundial 2026, que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá 48 participantes por primera vez en la historia. La selección argentina, campeona del mundo en ejercicio, intentará defender la corona que se adjudicó en Qatar 2022. El azar determinó que integrará el Grupo J junto a Argelia, rival del debut, Austria y Jordania.

Habrá 12 zonas de cuatro seleccionados y los dos primeros de cada una avanzarán a 16vos de final, instancia que se estrenará en esta edición, junto a los ocho mejores terceros. A partir de ahí habrá partidos de eliminación directa hasta la final, que se disputará el domingo 19 de julio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El campeón, a diferencia de las últimas ediciones, disputará ocho partidos hasta levantar el trofeo.

La Copa del Mundo, el trofeo por el que lucharán 48 selecciones en el Mundial 2026
La Copa del Mundo, el trofeo por el que lucharán 48 selecciones en el Mundial 2026Michael Regan - FIFA - FIFA

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • UEFA D

Grupo B

  • Canadá
  • UEFA A
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • UEFA C

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • UEFA B
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • FIFA 2
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • FIFA 1
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

De los 48 participantes, 42 ya están clasificados. Los seis lugares vacantes se definirán en los repechajes que se llevarán a cabo en marzo. Cuatro boletos serán para la UEFA, que tendrá cuatro llaves diferentes con un ganador en cada una. Los otros dos cupos decantarán de los repechajes intercontinentales de la FIFA.

Repechajes de Europa

Repechaje A

Semifinales

  • Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo.
  • Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

  • Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo.
  • Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales

  • Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo.
  • Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo.
  • República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Dinamarca no pudo clasificarse directamente al Mundial e intentará hacerlo a través del repechaje
Dinamarca no pudo clasificarse directamente al Mundial e intentará hacerlo a través del repechajeBo Amstrup - Ritzau Scanpix Foto

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1

Semifinal

  • Nueva Caledonia vs. Jamaica - Jueves 26 de marzo en Guadalajara, México.

Final

  • República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo en Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

  • Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo en Monterrey, México.

Final

  • Irak vs. Bolivia o Surinam - Martes 31 de marzo en Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

