Clasificados al Mundial 2026: todos los grupos y cuándo se juegan los repechajes

El Mundial 2026, que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá 48 participantes por primera vez en la historia. La selección argentina, campeona del mundo en ejercicio, intentará defender la corona que se adjudicó en Qatar 2022. El azar determinó que integrará el Grupo J junto a Argelia, rival del debut, Austria y Jordania.

Habrá 12 zonas de cuatro seleccionados y los dos primeros de cada una avanzarán a 16vos de final, instancia que se estrenará en esta edición, junto a los ocho mejores terceros. A partir de ahí habrá partidos de eliminación directa hasta la final, que se disputará el domingo 19 de julio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El campeón, a diferencia de las últimas ediciones, disputará ocho partidos hasta levantar el trofeo.

La Copa del Mundo, el trofeo por el que lucharán 48 selecciones en el Mundial 2026 Michael Regan - FIFA - FIFA

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

UEFA D

Grupo B

Canadá

UEFA A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

UEFA C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

UEFA B

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

FIFA 2

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

FIFA 1

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

De los 48 participantes, 42 ya están clasificados. Los seis lugares vacantes se definirán en los repechajes que se llevarán a cabo en marzo. Cuatro boletos serán para la UEFA, que tendrá cuatro llaves diferentes con un ganador en cada una. Los otros dos cupos decantarán de los repechajes intercontinentales de la FIFA.

Repechajes de Europa

Repechaje A

Semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo.

Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo.

Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales

Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo.

Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo.

República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Dinamarca no pudo clasificarse directamente al Mundial e intentará hacerlo a través del repechaje Bo Amstrup - Ritzau Scanpix Foto

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1

Semifinal

Nueva Caledonia vs. Jamaica - Jueves 26 de marzo en Guadalajara, México.

Final

República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo en Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo en Monterrey, México.

Final

Irak vs. Bolivia o Surinam - Martes 31 de marzo en Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.