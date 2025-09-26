Sergio Busquets anunció su retiro al final de la temporada con un emotivo video en redes sociales: “Gracias al fútbol por tanto”

El histórico mediocampista español Sergio Busquets anticipó su retiro y a sus 37 años prepara su adiós. A través de un video que compartió en sus redes sociales, en el que leyó una carta y recopiló momentos destacados sobre la cancha, el compañero de Lionel Messi abrió las puertas al final de su carrera, aunque disputará lo que resta de temporada de la MLS. “Gracias a todos y al fútbol”, remarcó.

Al comienzo del video se escuchan voces de periodistas y exjugadores hablando sobre Busquets, quienes se expresan sobre sus habilidades en el campo de juego. Entre ellas aparece la de Juan Román Riquelme, quien años atrás dijo que el jugador español “engañó al fútbol”, ya que tiene cualidades de un mediocampista ofensivo pero juega en una posición más defensiva.

Acto seguido, el futbolista lee una carta: "Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado experiencias únicas en lugares maravillosos junto con los mejores compañeros de viaje. Guardo recuerdos muy felices desde niño, desde Badía hasta la filial del Barcelona, pasando por Barberá, Lleida y Jabac”.

En tanto, Busquets agradeció uno por uno a todos los equipos en los que jugó. El primero fue Barcelona, donde surgió y jugó hasta los últimos años de su carrera. “El club de mi vida. Ahí cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré”, afirmó.

Luego se pronunció sobre la selección española, con la cual ganó un campeonato del mundo y una Eurocopa, y de la cual se retiró tras el Mundial 2022. “Fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón”, destacó el mediocampista.

Busquets también le dedicó unas palabras a Inter Miami, el último equipo de su carrera y donde compartió plantel con exjugadores de Barcelona, como Messi, Luis Suárez y Jordi Alba. Al respecto, manifestó: “Gracias por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena”.

Después de una recopilación de jugadas y momentos destacados de su carrera, el campeón del mundo cerró el video con más dedicatorias: “Gracias a todos mis compañeros, al staff y a tantas personas con las que compartí tantos momentos bonitos e inolvidables. Lo mejor que me llevo son ustedes. Gracias a los fans de todo el mundo por su cariño y respeto. Ojalá haya podido devolverles una parte de todo lo que significaron para mí”.

“Y gracias a mi familia, que siempre me acompañó desde que era un niño pequeño por todos los campos, dando todo para verme feliz y ayudarme a cumplir mis sueños. También a mi mujer y a mis hijos, que fueron y son los pilares de mi vida. Gracias por estar siempre a mi lado, en los buenos y en los malos momentos. Los quiero muchísimo. Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y, sobre todo, muy agradecido. Hasta pronto”, concluyó.

Busquets, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja, conquistó nueve Ligas españolas y tres Champions League con Barcelona, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de Messi. Los rumores de su retiro ya habían comenzado a surgir en los últimos días y Javier Mascherano, entrenador del equipo miamense, salió a calmar las aguas al afirmar que no había nada oficial.

Con información de AFP.