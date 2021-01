Sergio Ramos y Lionel Messi, adversarios en la última década, podrían jugar juntos en PSG Fuente: AFP

Es todo un impacto para Real Madrid, para el fútbol español y para el mapa de equilibrios de los equipos más poderosos del Viejo Continente. Sergio Ramos está bajo los flashes porque su vínculo con el equipo merengue llega a su fin en junio de 2021 y las intenciones del defensor español es cambiar de aire.

El tema generó mucho revuelo y en el popular programa El Chiringuito, trascendió una charla en la que el capitán del Madrid le habría dicho al presidente, Florentino Pérez, que tiene en sus planes escuchar una oferta de París Saint-Germain, equipo que también pretende llevar a Lionel Messi para la próxima temporada. "PSG quiere armar un equipazo conmigo y con Messi", es la frase que le atribuyeron al defensor español.

Según contaron en el programa español, la charla entre Ramos y Pérez ocurrió el miércoles último, un par de horas antes del partido en el que Real Madrid empató 1-1 con Elche. El defensor escuchó la oferta para la continuidad, pero la rechazó porque su intención es irse. Reglamentariamente, el defensor ya puede sentarse a negociar con otros equipos para definir su futuro.

En España se desató una polémica por la posible salida de Sergio Ramos de Real Madrid Fuente: AFP

El principal problema para la continuidad de Ramos es el económico. El defensor cobra 12 millones de euros por temporada. Y su intención, en caso de permanecer en Real Madrid, era sostener ese vínculo. Sin embargo, desde el conjunto merengue le informaron que no estaban dispuestos a pagarle esa suma. En medio de la crisis económica por la pandemia, le explicaron que iban a aplicarle una rebaja salarial del 10%. Además, el club le ofreció la renovación por un año, ya que es una política que quiere instrumentar Real Madrid para los futbolistas que alcanzan una determinada edad: Ramos tiene 34.

El periodista Josep Pedrerol, contó que en la charla entre Ramos y Pérez se trató el tema de PSG. Si el conjunto francés le hace llegar alguna oferta a Ramos, no va a oponerse a a su salida. El creciente rumor es que el poderoso conjunto parisino quiere reunir en el plantel a Sergio Ramos, Messi, Neymar y Mbappé.

En Europa ya se especula que Sergio Ramos dejaría Real Madrid para sumarse al ambicioso proyecto de PSG Fuente: AFP

Desde hace un par de semanas se conoce la intención de PSG por tentar a Messi, que finaliza su contrato con Barcelona en junio próximo y también manifestó muchas veces sus deseos de dejar el club. La contratación de Mauricio Pochettino, el DT argentino, que reemplazó al alemán Thomas Tuchel, alimentó la idea de que todo marcha en esa dirección.

Respecto a la situación de Ramos en particular, en El Chiringuito, el periodista Juanfe Sanz Pérez, dijo que el desgaste de la relación del capitán con el club se debe a que sintió que los dirigentes ya no lo quieren. Que se sintió abandonado. Cree que no fue tratado como se merece y que lo pusieron en el mercado.

