Serie A: Nico Paz marcó dos tantos, uno de ellos con una brillante asistencia, y además falló un penal

Nicolás Paz sigue brillando en Italia. En otro duelo de la fecha 21 de la Serie A, el argentino convirtió por duplicado en la goleada de Como por 3 a 0 a Lazio en el estadio Olímpico de Roma. Además, falló un penal, una situación que no opacó su gran partido ni tampoco su presente, que lo posiciona como uno de los futbolistas que pide pista para estar en el Mundial 2026 con la camiseta de la selección.

Cuando se disputaban menos de dos minutos del partido, Martin Baturina convirtió el 1 a 0. El croata recibió un pase por parte de Álex Valle y le pegó al arco. La pelota rozó en Alessio Romagnoli y se metió en el arco.

Pero Como siguió atacando y a los 24 llegó el segundo, y fue por parte de Nico Paz. Martin Baturina envió un centro al medio del área y después de algunos rebotes, la pelota le quedó al argentino. Le pegó de zurda contra el segundo palo y puso el 2 a 0.

La superioridad del visitante continuó y en el minuto 30 el defensor de Lazio Kenneth Taylor le dio una dura patada a Maxence Caqueret adentro del área. El árbitro del partido Michael Fabbri no vio la infracción, pero fue advertido por el VAR. Luego de algunos minutos se dirigió a revisar la acción y finalmente cobró la falta.

Nico Paz se hizo cargo del disparo cuando el cronómetro marcaba 34 minutos. Se perfiló para pegarle de pierna zurda, cruzó el remate, pero el arquero Ivan Provedel le adivinó el palo y le tapó el tiro. En el rebote, los defensores del local llegaron antes que el argentino y la mandaron al tiro de esquina. Tras ese córner, cometió una falta sobre Reda Belahyane, que hizo enojar a sus rivales y se salvó de recibir una amarilla.

El primer tiempo terminó en ventaja para Como, pero el envión de la victoria parcial quedó evidenciado a los cuatro minutos de la segunda etapa con un golazo. Martin Baturina recibió un centro por lo bajo cerca del punto del penal y ya tenía decidido qué hacer. Con un taco, asistió a Nicolás Paz, que recibió a la altura de la medialuna y de zurda la colocó contra un palo. Una verdadera joya del equipo de Lombardía.

“Tenemos que seguir así, jugando un gran partido, en un campo difícil. Para mí, este fue uno de los mejores partidos; jugamos como un gran equipo. Tenemos que seguir así. ¿Clasificarnos a Europa? Solo nos centramos en hacerlo bien en cada partido”, expresó Paz a Corriere dello Sport al final del encuentro. Como, con esta victoria, se afirmó en el sexto puesto en la Serie A, lo que le alcanza por ahora para ingresar en la próxima Conference League, pero está a cinco puntos de entrar en la Champions.

Con su doblete, los primeros tantos en 2026, el argentino llegó a ocho en la temporada en 22 partidos disputados. Además, volvió al gol luego de cuatro encuentros. Su última aparición en la red había sido el pasado 27 de diciembre en el triunfo ante Lecce por 3 a 0 por la fecha 17 del Calcio.

Durante el partido, tuvo una gran participación con gambetas y pases precisos a sus compañeros. Su rendimiento le permite ganarse un posible lugar entre los convocados por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026. Vale destacar que ya estuvo en convocatorias anteriores y en sus 13 presencias con la casaca de la Argentina estuvo como suplente en 11 oportunidades e ingresó desde el banco en 4 partidos. Además, fue titular dos veces: ante Chile por Eliminatorias y frente a Venezuela en un amistoso.

LO QUE ESTÁ JUGANDO ESTE PIBE. Nico Paz gambeteó y apretó el triángulo para asistir a Da Cunha... ¡Como estuvo muy cerca del 4-0 vs. Lazio de la mano del crack argentino!



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NiSC7N1lav — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

Finalmente, en el minuto 36 de ese segundo tiempo, Paz fue reemplazado y en su lugar entró el griego Anastasios Douvikas. Mientras se retiraba, le soltó algún reproche al entrenador Cesc Fabregas. Fue goleada de Como 3 a 0, que también tuvo la presencia del argentino Máximo Perrone, que disputó los 90 minutos.

Con este resultado que culminó la jornada 21, Como no deja de sorprender en el fútbol italiano. Trepó a la sexta posición y tiene 37 unidades. Por ahora logrando la clasificación a la Conference League, pero a cinco puntos de Roma, el último de los que se está metiendo a la próxima Champions.

Lo mejor del triunfo de Como

Las posiciones de la Serie A