Silbidos a Kylian Mbappé en la victoria de Real Madrid gracias al gol de Valverde: la queja de Ancelotti contra el VAR

Real Madrid todavía vive los coletazos de la eliminación de la Champions League al perder por un global de 5 a 1 ante Arsenal. Y uno de los más apuntados por los hinchas fue Kylian Mbappé, que este domingo no jugó pero estuvo en uno de los palcos del estadio Santiago Bernabéu. El conjunto merengue venció en tiempo de descuento a Athletic Bilbao por 1-0 por la 32° fecha de La Liga gracias a un gol de Federico Valverde, aunque el cómodo líder del campeonato español sigue siendo Barcelona.

La victoria acercó al Madrid a cuatro puntos del Barcelona, que remontó para vencer 4-3 el sábado al Celta de Vigo. El Atlético de Madrid, que es tercero, se mantuvo a 10 puntos de distancia al perder 1-0 con Las Palmas el sábado. Mientras que el Athletic Bilbao está seis unidades abajo del Atlético en el cuarto sitio.

“En la segunda parte lo hemos hecho muy bien en todos los sentidos. El equipo ha cumplido y ‘Fede’ (Valverde) ha sido la llave”, dijo el entrenador Carlo Ancelotti tras el encuentro.

🎯 Mbappé fue silbado sin tocar el balón



🧊 Su imagen en el videomarcador bastó para que el Bernabéu le hiciera responsable de la eliminación ante el Arsenal



📸 Como Zidane o Cristiano, ya conoce los pitos blancos pic.twitter.com/OE41W4pcmw — MARCA (@marca) April 20, 2025

Mbappé fue uno de los jugadores más criticados por la mala serie individual suya y colectiva que hizo todo Real Madrid en la última Champions (salvo el arquero Courtois), en la instancia de cuartos de final. Ya había sido bastante abucheado en esa eliminación. El delantero francés no jugó ayer porque debía cumplir una fecha de suspensión por la roja directa sufrida en el partido ante Alavés.

Este domingo todo se desencadenó cuando en el minuto 20 del primer tiempo quien manejaba las imágenes de la pantalla del estadio lo enfocó a Mbappé en un palco. Los silbidos no fueron masivos, pero sí se hicieron sentir. Claramente el delantero francés es la imagen de la frustración de los hinchas por no ganar la 16° Champions, ya que el conjunto de Ancelotti venía de dar la vuelta olímpica en 2024, casi no tuvo bajas y a ese mismo plantel le sumó a Mbappé.

Ancelotti vs. el VAR

Carlo Ancelotti, se mostró molesto con la actuación arbitral este domingo y con lo que describió como “nuevo fútbol”, al tiempo que confió en que la temporada blanca aún puede “sacar algo”.El entrenador fue categórico: “Nuevo fútbol es esto. El gol anulado a Vinícius no hay duda porque es algo automático, lo que no es automático es que el VAR no haya llamado al árbitro para verificar el penal de Bellingham, es el nuevo fútbol moderno”, dijo después del encuentro en el Santiago Bernabéu.

Ancelotti celebró el gol de Fede Valverde en el descuento y un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. “Valverde ha sido clave porque ha marcado el gol. El equipo lo ha hecho bien, un poco más lento la primera parte. Queríamos ganar, reaccionar después de la eliminación, el equipo ha cumplido”, apuntó.Por otro lado, el técnico italiano vio “buenas noticias” en el triunfo ante los vascos en busca de seguir “mejorando”, con la final de Copa del Rey en próximo sábado contra el Barcelona.

“Hemos jugado con una alineación para tener más control. Después pusimos más jugadores en frente para ganar. Tenemos el tiempo para preparar la final, tenemos otro partido el miércoles, nos viene bien esta victoria porque nos anima un poco más”, afirmó. “Vinícius es un jugador extraordinario, una actitud fantástico, lo ha intentado, ha sido determinante como siempre. Como nosotros, también la hinchada, cree que algo podemos sacar esta temporada. No han sido días felices ni para Vini ni para nosotros, pero la reacción que ha tenido en el campo me ha gustado muchos, va a ser una pieza muy importante en los próximos partidos, por lo que hace en el campo y por la actitud que tiene”, se ilusionó el DT.

