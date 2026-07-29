Slavko Vinčić rompió el silencio tras la final entre la Argentina y España y habló de su charla con Messi

El árbitro esloveno Slavko Vinčić, quien dirigió la final del Mundial, rompió el silencio por primera vez tras la derrota de la selección argentina frente a España y luego de su retiro de la actividad profesional. En una entrevista concedida a medios locales, habló del orgullo que le causó arbitrar el partido y se refirió a la charla que tuvo con el capitán de la albiceleste, Lionel Messi.

El lunes la Federación Eslovena de Fútbol (NZS, por sus siglas en esloveno) anunció a través de un comunicado que Vinčić se retiraba del fútbol. Fue uno de los referís mejor reconocidos por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) y la FIFA. Dirigió en la Champions League y en la Copa del Mundo.

Sin embargo, nunca había dirigido una final hasta el encuentro entre la Argentina y España. “Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. Y, por supuesto, también orgullo por la NZS y la organización arbitral”, expresó al medio local Sport.

Lionel Messi discute con Slavko Vinčić durante la final entre la Argentina y España Tom Weller - dpa DPA

Sostuvo que sabía que era “una gran responsabilidad” y que tenía que “estar a la altura de esa confianza y llevar el partido hasta el final”. También mencionó su relación con Tomaž Klančnik y Andraž Kovačić, quienes lo acompañaron en el trío arbitral.

“A lo largo de todos estos años, nos hemos llegado a conocer bien, sabemos lo que piensa cada uno, cómo se siente y nos entendemos. Esa es la base del éxito. Hemos pasado muchos días juntos en hoteles, seminarios, preparativos, partidos. Para mí, son como una segunda familia y sin ellos, lo que hemos logrado no habría sido posible”, detalló.

El árbitro Slavko Vinčić durante la final Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Luego, comentó lo que más difícil le resultó en la final: lidiar con “la emoción de los futbolistas”. “Es la final del Mundial. Las mentalidades y las reacciones son diferentes, pero dada la importancia del partido, tenemos que entenderlo todo. El mayor reto, por supuesto, es gestionar todo de alguna manera durante el partido”.

Sostuvo que, una vez terminado el partido, no sufrió “demasiados problemas” por su arbitraje. “Creo que la estrategia arbitral fue correcta”. Sus palabras resuenan ya que Vinčić tomó la decisión de expulsar a Enzo Fernández después de un foul a Cubarsí, tras una doble amarilla.

La expulsión de Enzo Fernández Pamela Smith - FR172156 AP

Explicó que el VAR resulta una parte esencial del fútbol: “Un error se puede corregir revisando el vídeo. El árbitro ahora puede pasar por alto a la velocidad del fútbol. Además, hay tanto en juego que no me imagino arbitrar sin la ayuda de la tecnología de vídeo. Al menos el 90% de los casos han sido positivos desde que se introdujo el VAR”.

El oriundo de Maribor también fue consultado sobre la charla que tuvo con Messi durante la final, diálogo que generó enormes repercusiones tras el encuentro. Sin embargo, Vinčić fue cauto y se refirió al capitán con respeto. “Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta”, cerró la entrevista.