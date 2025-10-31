Socios de Gimnasia arrojaron huevos y sillas contra la dirigencia durante una asamblea

La Asamblea Ordinaria General de Gimnasia, encabezada por el presidente del club Mariano Cowen, fue interrumpida por incidentes, luego de que los socios le arrojaran huevos y sillas a la comisión directiva, que tuvo que abandonar a las corridas el escenario puesto en el Polideportivo Victor Nethol. Minutos más tarde, la conferencia se reanudó, aunque continuó con un clima tenso y malestares de los hinchas contra la dirigencia.

Según informó el medio local 0221, la asamblea comenzó alrededor de las 19, en un tono picante. Los 1100 hinchas recibieron a los dirigentes con abucheos, cantos y gritos de “que se vayan todos”. El evento se llevó a cabo en el marco de un mal presente del Lobo -que acumula 13 puntos en 13 partidos y está fuera de clasificación- y en vísperas de elecciones, que se desarrollarán a finales de noviembre.

La tensión escaló con el correr de la asamblea, a tal punto que, sobre el final, los socios empezaron a arrojar sillas, huevos y agua contra los dirigentes. Incluso, uno de los hinchas ingresó al escenario y le pegó un sillazo a un integrante de la comisión directiva, que se retiró de la escena a las corridas.

¡ESCÁNDALO, DESCONTROL y SILLAZOS en la ASAMBLEA de GIMNASIA y ESGRIMA LA PLATA!🐺💣



Caos en la Asamblea Anual Ordinaria en el Polideportivo de La Plata tras agresiones de los socios hacia la Comisión Directiva, que tuvieron que abandonar el recinto. Los socios tiraron huevos en… pic.twitter.com/bcSDEFhw6D — TyC Sports (@TyCSports) October 30, 2025

El evento fue suspendido por los graves incidentes, pero, minutos más tarde, los dirigentes volvieron al atril y continuaron con la asamblea tras pedirle calma a los socios. Así, la comisión directiva aprobó el balance por unanimidad y el candidato a presidente Carlos Anacleto pidió que no se apruebe el presupuesto del próximo año, aunque su petición no tuvo éxito.

“El balance deja claro que la gestión es mala, pero si se desaprueba, no va a haber ninguna modificación. Hay que desaprobar la Memoria. Si lo desaprobamos, la próxima gestión la tiene que aprobar y resolver un problema legal”, señaló.

Hinchas de Gimnasia le tiraron huevos a la dirigencia

Participaron de la jornada Anacleto, Daniel Onofri, Sebastián Gubia, Edgardo Medina, Emanuel Di Loreto y Diego Patiño, además del presidente del club.

Los incidentes en la asamblea se dan en un momento crítico de Gimnasia y en un contexto de gran malestar de los hinchas con la dirigencia. Este año, el conjunto platense no jugó ninguna competencia internacional, quedó eliminado de la Copa Argentina en 32avos de final en manos de Central Córdoba de Rosario -de la Primera C- y en el campeonato local está en el puesto 12, a dos puntos de la zona de clasificación a la fase eliminatoria con tres partidos a disputarse.

A su vez, dos semanas atrás, Gimnasia perdió 2 a 0 en el clásico ante Estudiantes, en el Estadio UNO. En tanto, el entrenador Alejandro Orfila fue apartado como director técnico del Lobo justo en la previa.