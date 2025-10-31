Así quedó conformada la final de la Copa Sudamericana 2025

Atlético Mineiro y Lanús superaron sus respectivos cruces de semifinales y jugarán por el título en Paraguay
La Copa Sudamericana 2025 tiene finalista y son Lanús y Atlético Mineiro, quienes esta semana se impusieron en sus respectivas series de semifinales ante Independiente del Valle y Universidad de Chile y avanzaron al duelo más importante en el que lucharán por quedarse con el titulo del segundo torneo en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
El primer equipo que se clasificó fue el Galo, dirigido por Jorge Sampaoli. Tras igualar 1 a 1 en la ida en Ecuador, superó al Matagigantes 3 a 1 como local en el Mineirao con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk -Claudio Spinelli marcó en el perdedor- y jugará su segunda definición internacional consecutiva porque en 2024 protagonizó la de la Copa Libertadores y cayó ante Botafogo 3 a 1 en el Monumental.
Luego, el Granate hizo lo propio con la U. En el primer cotejo fue empate en Santiago 2 a 2 y en la vuelta, en la Fortaleza, ganó 1 a 0 con un gol de Rodrigo Castillo y le alcanzó para ser el único club argentino que disputará una final internacional esta temporada.
Resultados de las semifinales de la Copa Sudamericana
Lanús (Argentina) vs. Universidad de Chile (Chile)
- Ida: 2-2.
- Vuelta: 1-0.
Atlético Mineiro (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador)
- Ida: 1-1.
- Vuelta: 3-1.
Final de la Copa Sudamericana
- Lanús vs. Atlético Mineiro - Sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.
La final de la Copa Sudamericana se jugará el sábado 22 de noviembre en un estadio a designar de Asunción, Paraguay. La misma estaba prevista en el escenario Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero la sede fue descartada porque no se cumplieron los plazos previstos para las reformas solitadas por la Conmebol.
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador) / Boca Juniors / Independiente / Atlético Paranaense (Brasil) / Independiente del Valle (Ecuador) - 2
- Lanús / River Plate / San Pablo (Brasil) / Internacional (Brasil) / Arsenal / San Lorenzo / Defensa y Justicia / Chapecoense (Brasil) / Universidad de Chile / Independiente de Medellín (Colombia) / Pachuca (México) / Cienciano (Perú) / Racing - 1
