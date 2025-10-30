Diego Maradona cumpliría 65 años: videos, memes y reacciones este 30 de octubre

El astro del fútbol Diego Armando Maradona cumpliría 65 años este jueves 30 de octubre. En ese marco y a tono con la leyenda nacional que representa para este deporte y para los argentinos, habrá -además del cariño de los hinchas volcado en las redes sociales con posteos y videos- distintos homenajes organizados para celebrar un nuevo natalicio.

Maradona nació en el Policlínico “Evita” de Lanús, y fue el quinto hijo del matrimonio conformado por Diego “Chitoro” Maradona y Dama Salvadora “Tota” Franco, quienes vivían en ese entonces en una casa de Villa Fiorito. Su muerte ocurrió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca aguda, resultado de un edema agudo de pulmón.

Desde entonces ambas fechas actúan como disparador para recordarlo y homenajearlo de diferentes maneras entre sus familiares, personalidades destacadas y también seguidores.

Diego Maradona saluda a Peter Shilton mientras el árbitro Ali Bennaceur (Ali Bin Nasser) controla la pelota. Peter Robinson - EMPICS - PA Images

Una moneda conmemorativa

En ese contexto, el Banco Central presentó el martes una moneda que homenajea el segundo gol de Maradona a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986. Acuñada en plata, tiene un valor de $235.000 y solo podrá ser obtenida por las primeras 2500 personas que completen un formulario publicado por la entidad bancaria.

Homenaje del BCRA a Diego Maradona

La moneda conmemora al considerado como el mejor gol de la historia de los mundiales, y reconocido como el gol del siglo por la propia FIFA. En esa jugada, Maradona dejó atrás a cinco rivales en una corrida desde su campo en el segundo tiempo del partido del 22 de junio en el Estadio Azteca. El año que viene se cumplirán 40 años de ese Mundial.

Los mensajes de Chiqui Tapia y la Selección Argentina

Las redes sociales empezaron a reflejar mensajes alusivos al cumpleaños del Diez de distintas personalidades destacadas. Entre ellos, sobresalen los de Chiqui Tapia, máximo dirigente del fútbol argentino, y de la propia Selección Argentina.

Desde el 30 de octubre de 1960 y para siempre. Te quiero, Diego ❤️ pic.twitter.com/4woISHLSBu — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 30, 2025

30/10 ♾️



Un amor para siempre 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/325lCmEY6d — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2025

Olga y Un Día Maradoniano

Olga activará Un Día Maradoniano, un especial en vivo por el cumpleaños, con música, historias y un fuerte componente solidario. La transmisión del show se podrá ver desde las 18 por Flow, en el canal 605.

La conducción estará a cargo de Dalma Maradona, Migue Granados y Lucas Fridman, con participación de conductores del canal de Streaming. Será un encuentro masivo para cantar, recordar y ayudar, con canje de entradas por donaciones específicas que luego se destinarán a Argentinos Juniors y su fundación social.

Uno de los murales que conmemora a Maradona captado durante la peregrinación a la Basílica de Luján Rodrigo Abd - AP

El escenario elegido reconoce la historia maratoniana: el Microestadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350, La Paternal), dentro del complejo de Argentinos Juniors, club donde “el 10” debutó en Primera.

Los posteos de las hijas, Dalma y Giannina

Tanto Dalma como Giannina, decidieron compartir en sus cuentas de Instagram y a modo de historias, distintos momentos familiares y futbolísticos de la vida de Maradona en su 65° cumpleaños.

Las historias que publicó Dalma Maradona en Instagram por el cumpleaños de su papá