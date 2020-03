El rosarino Maxi Rodríguez contó entretelones de su pase al Liverpool del DT Rafa Benítez. Fuente: Archivo

Los futbolistas Juan Pablo Sorín y Maxi Rodríguez, compañeros de la selección argentina, conversaron a través de un Instagram Live , en donde el actual jugador de Newell's Old Boys contó la anécdota sobre su llegada a Liverpool en el año 2010 con el DT Rafa Benítez .

En ese entonces, Maxi Rodríguez jugaba en el Atlético de Madrid . "Tenía contrato todavía ahí", señaló el rosarino sobre una Navidad en la que viajó a la Argentina para pasar las fiestas en su ciudad natal.

"Me bajé del avión, iba en el auto -por eso no atendía el teléfono- y cuando llegué a Rosario , vi que tenía muchas llamadas perdidas de un número oculto y de mi representante", continuó en la charla con Sorín. Cuando habló con su representante, este le dijo: "Maxi, te está llamando Rafa Benítez. Atendelo que quiere hablar con vos. Quiere que te vayas para allá ".

Benítez era el entrenador español de Liverpool en ese entonces. Maxi Rodríguez, por su parte, ya había estado hablando con Javier Mascherano y Fernando Torres , ambos futbolistas del club inglés durante esa época.

"Cuando me habló Rafa Benítez, me dijo 'Maxi, tenés 48 horas para decidirte si querés venir o no'", relató el actual Newell's Old Boys. Y siguió: "Yo estaba bien en el Atlético porque era capitán, conocía la ciudad, estaba bárbaro. Me han tratado de diez ahí". Pero, según manifestó, el fútbol inglés siempre lo "volvió loco" y le gustaron ese tipo de retos. "Quería ver si podía triunfar ahí, por decirlo de alguna manera", añadió. Lo charló con su mujer y decidieron finalmente mudarse a Inglaterra.

"Yo quiero que todos hablen inglés en el vestuario", le marcó Rafa Benítez como única condición. "¿Vos sabés hablar inglés?", le preguntó el entrenador a Maxi. "Sí, Rafa, quedate tranquilo que yo sé. No te preocupes por eso", le respondió.

Pero el rosarino estaba mintiendo. Cuando llegó el momento de la primera conferencia de prensa, Benítez le pidió que hable después de él. "Mirá, Rafa, te tengo que confesar algo: no sé inglés. No sé nada. Lo única que sé decir es 'hello'. No quería que se caiga la operación", blanqueó el futbolista.

A lo que el entrenador de Liverpool le dijo, incrédulo: "No, sos un hijo de...". Aunque los dos no hicieron otra cosa más que reírse y a Maxi no le quedó otra opción que aprender a hablar en inglés.

En la misma charla por Instagram Live , Maxi Rodríguez narró varias vivencias importantes de su carrera, incluyendo dos momentos inolvidables con la selección argentina : el día que le marcó el golazo a México en los octavos de final del Mundial 2006 y cuando convirtió el penal en la semifinal contra Holanda en 2014, que clasificó a la Argentina a la final.