La emotiva interpretación de Emely Sandé desde el techo del estadio de Wembley

1 de agosto de 2020 • 15:21

Su voz surcó el cielo de Londres y emocionó a todos a la distancia: Emeli Sandé cantó el tema "Abide With Me" desde el techo del estadio de Wembley, antes de que se disputara la final de la FA Cup entre Arsenal y Chelsea. Sin dudas, fue una de las interpretaciones más singulares del tradicional himno de este certamen, el más antiguo del mundo y que se disputó por primera vez en 1871.

La actuación fue pregrabada, pero se reprodujo dentro de Wembley en la pantalla grande y se transmitió a la audiencia televisiva global del encuentro poco antes del pitazo inicial. Fue la primera vez que un artista actúa desde el techo del emblemático escenario y la interpretación responde a una muestra de apoyo a la campaña Heads Up, en el contexto de un partido vendido al mundo como 'The Heads Up FA Cup Final'. La campaña es dirigida por el Príncipe William y tiene como objetivo alentar a las personas a hablar abiertamente sobre la salud mental.

¿Quién es la protagonista de la emotiva ceremonia? Se llama Adele Emily Sandé, tiene 33 años y es conocida artísticamente como Emeli Sandé. Es una cantante y compositora escocesa nacida en Sunderland y criada en Alford, Aberdeenshire, Escocia, por una madre inglesa y un padre oriundo de Zambia. Saltó a la fama después de destacarse con la canción "Diamond Rings", que fue su primer top 10 en la lista de singles del Reino Unido. Además, en 2010, fue presentada en "Never Be Your Woman" por el rapero Wiley, que significó otro éxito entre los diez primeros. En 2012, recibió el Brit Awards 'Critics' Choice Award.

Ya en 2016 lanzó su segundo álbum de estudio, "Long Live the Angels", que debutó en el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido. En 2017 ganó el Premio Brit a la Mejor Artista Solista Femenina Británica, convirtiéndose en su cuarta distinción en total. Sandé fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) ese mismo año "por sus servicios a la música".