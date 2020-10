Messi y Cristiano Ronaldo estarán frente a frente en la Champions League. Fuente: AFP

La cuenta regresiva para el inicio de la nueva Champions League ya está en marcha. Atrás quedó la consagración de Bayern Munich del 23 de agosto frente a PSG en Lisboa. El sorteo que se realizó este jueves en Ginebra, Suiza, comenzó a calentar los motores para el regreso del gran torneo europeo que tendrá una atracción central: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se volverán a encontrar en un campo de juego.

El certamen, que comenzará el 20 de octubre, sufrirá algunas modificaciones en medio de la pandemia de coronavirus: la UEFA autorizó cinco cambios, el número de jugadores permitidos en la planilla es amplió a 23 y en las gradas podrá haber público, sin superar un máximo del 30% del estadio y con la debida autorización de las autoridades locales. Así, existe la posibilidad de que los fanáticos en España o Italia puedan volver a vivir el duelo entre Messi y CR7 en un Grupo G que tendrá a Barcelona y Juventus como grandes candidatos por delante de Dynamo Kiev y Ferencvaros de Budapest.

Robert Lewandoski, de Bayern Munich, fue elegido por la UEFA como el mejor jugador de la temporada. Crédito: AFP PHOTO / UEFA

Ronaldo y Messi -los dos máximos goleadores de la historia de la Champions con 130 y 115 tantos, respectivamente- no se han enfrentado desde que el portugués dejó Real Madrid para unirse a Juventus al final de la temporada 2017/18. Ambas estrellas solo se han medido cinco veces en la Champions y la más reciente se dio en 2011, cuando Barcelona superó al Madrid para acceder a la final de la Copa que luego conquistó. Será un duelo estrella entre dos jugadores que acumulan once Balones de Oro, seis para el argentino y cinco para el portugués.

"El partido contra el Barcelona será un gran reto, poniendo frente a frente a los que todavía son, en mi opinión, los dos mejores del mundo, Cristiano Ronaldo y Messi", valoró el vicepresidente de Juventus, el exfutbolista checo Pavel Nedved.

El poder de fuego del Grupo H, con PSG, United y Leipzig

Por fuera de las luces que se llevarán los dos astros, el sorteo parece haber determinado que el "grupo de la muerte" será el Grupo H. PSG, subcampeón de la pasada Champions, cayó como cabeza de serie de una zona con mucho peligro: deberá sortear a Manchester United (semifinalista de la UEFA Europa League) y a RB Leipzig (semifinalista de la Champions en la que cayó justamente con PSG) como rivales. Así, Estambul Basaksehir turco se presenta como la "cenicienta' en esa llave.

"No es un grupo fácil. Son tres equipos que han logrado grandes resultados en las últimas temporadas, sobre todo Leipzig, último semifinalista. Todo el mundo sabe nuestro objetivo, queremos ganar todos los partidos", valoró en la web de su club el capitán de PSG, el brasileño Marquinhos.

Las "trampas" para los españoles

Al Atlético de Madrid de Simeone lo espera Bayern Munich, el campeón. Crédito: AFP PHOTO / UEFA

Por otro lado, los medios en España hicieron foco en las posibles "trampas" que deberán sortear Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, los equipos españoles que jugarán la Champions. "Los cuatro aparecen como favoritos en los pronósticos para pasar a la siguiente ronda, pero no podrán permitirse despistes", publicó Diario Marca, y agregó: "Tendrán rivales duros que no son presas tan fáciles. Los españoles no podrán fiarse".

Atlético integra el Grupo A con Bayern Munich, defensor del título y principal adversario. La zona se completa con Salzburgo de Austria y Lokomotiv Moscú de Rusia, que intentarán dar la sorpresa para optar a una de las dos primeras posiciones, que clasifican a los octavos de final.

Entre los otros, Real Madrid, campeón de la Liga en la última temporada, tendrá un incómodo grupo B, con Shakhtar Donetsk, Inter de Milan y Borussia Mönchengladbach. "Siempre el sorteo trae equipos de gran nivel y la exigencia va a ser máxima. Todos los años es así", valoró el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, a la televisión del club. "Son tres rivales con distintos estilos, pero todos grandes equipos. Tenemos que estar atentos a los detalles porque en esta competición cualquier resbalón puede ser mortal".

Por otro lado, Sevilla, campeón de la última Europa League, tendrá como gran adversario a Chelsea, en una llave E que completan Krasnodar de Rusia y Rennes de Francia.

