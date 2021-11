El golazo de Manuel Lanzini no le alcanzó a West Ham, que perdió ante el Manchester City de Guardiola, pero el 10 se llevó las felicitaciones rivales

Manchester City venció por 2-1 a West Ham United como local, en un partido de la jornada 13 de la Premier League. Para el ocal, los goles fueron marcados por Ilkay Gündogan (a los 33 minutos) y Fernando Luiz Rosa (a los 90 minutos). Pero un 10 argentino iba a aportar la mejor cualidad técnica del partido: Manuel Lanzini, ya en tiempo de descuento (a los 94 minutos), metió un derechazo que sorprendió a todo el estadio.

Tras el golazo, Pep Guardiola -entrenador de Manchester City- miró el reloj pero ya no había tiempo para más. Y su equipo se terminó imponiendo, resultado que le permitió mantener el segundo puesto, con 29 puntos, uno menos que Chelsea (30) -que empató 1-1 con Manchester United- y uno más que Liverpool (28). Pero recortó punto con el líder.

Lo mejor del partido

Tras el partido, Lanzini recibió las felicitaciones de los adversarios, un gesto de caballeros por el golazo que acababan de ver, aunque el argentino se fue masticando bronca porque no le sirvió al equipo de David Moyes para sumar al menos un punto.

El ex River ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo, en reemplazo de Said Benrahma y se movió como mediapunta, con más responsabilidades ofensivas que defensivas. Más allá del golazo que hizo, se lo vio pedir la pelota e intentar, aunque siempre es difícil ante la jerarquía que tiene el City. Su gol, luego de pelear una pelota cerca del área rival tras un rechazo defensivo, fue a los 93:58 de los 4 minutos que había adicionado Michael Oliver, por lo que el árbitro ya no reanudó el juego.

La fuerte nieve complicó el trámite durante el primer tiempo y el intervalo tomó más tiempo para poder despejar el campo de juego. Se los vio a trabajadores del estadio del Manchester con palas para barrer la nieve y dejar en condiciones el césped, algo que resolvieron en breve tiempo.

El City, con una posesión del xxxx%, tuvo el control total del partido y pudo haber anotado más goles: Aymeric Laporte y Riyad Mahrez estrellaron remates en los palos.

De todas formas, Lanzini buscó ver el lado positivo: en su cuenta de Instagram, tras el encuentro, Lanzini subió dos fotos suyas del partido ante el Manchester City y con la leyenda: “Gran esfuerzo, ahora a trabajar duro y pensar en el próximo juego”.

West Ham está haciendo una muy buena campaña. Está cuarto en la Premier, en puestos de Champions League y por encima del Arsenal. De los 13 partidos, ganó 7, empató 2 y perdió 4: convirtió 24 goles y recibió 16.