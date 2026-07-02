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Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Suiza y Argelia en el marco de la jornada 4 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online
Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Suiza y Argelia correspondiente a la jornada 4 del Mundial 2026 se disputará este viernes 3 de julio a las 00.00 h en el estadio BC Place de Vancouver.

El momento de los equipos

Suiza llega al encuentro con el impulso positivo de su última presentación, tras ganar 2-1 frente a Canadá. Por su parte, Argelia afronta este compromiso luego de igualar 3-3 ante Austria en un encuentro de alta intensidad.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con realidades competitivas distintas tras sus últimas actuaciones. Mientras que Suiza logró imponerse en su duelo previo, Argelia demostró una gran capacidad ofensiva al anotar tres goles en su último partido, aunque también mostró fragilidad defensiva al recibir la misma cantidad.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta crucial para las aspiraciones de ambos equipos en esta instancia del torneo. Un resultado favorable les permitirá escalar posiciones y consolidar su camino hacia la siguiente fase, manteniendo el ritmo necesario en una competencia de máxima exigencia como la Copa del Mundo.

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