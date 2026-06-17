Suiza vs. Bosnia and Herzegovina por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Suiza y Bosnia and Herzegovina en la jornada 2 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Suiza y Bosnia and Herzegovina, correspondiente al grupo B del Mundial 2026, se llevará a cabo el jueves 18 de junio a las 16.00 h. El partido tendrá como escenario el Los Angeles Stadium, ubicado en Inglewood, California.
El momento de los equipos
Ambas selecciones llegan a este compromiso tras igualar en sus respectivas presentaciones iniciales. Suiza viene de empatar 1-1 ante Qatar, mientras que Bosnia and Herzegovina también registró un 1-1 frente a Canadá en su debut en el torneo.
Números que anticipan el duelo
Tras la primera fecha, ambos combinados nacionales comparten condiciones en la tabla del grupo B al haber sumado una unidad cada uno, manteniendo una paridad en el registro goleador tras sus estrenos.
Lo que está en juego
El resultado de este choque es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos, ya que una victoria permitiría a cualquiera de los dos escalar posiciones en el grupo B y quedar mejor perfilado para alcanzar la siguiente instancia de la competencia.
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