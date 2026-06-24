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Suiza vs. Canadá, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo B se disputará a las 16 horas en el BC Place Vancouver; todos los detalles del encuentro
Así es la pelota oficial del Mundial
Como ocurre desde hace décadas, la FIFA presentó una pelota especialmente diseñada para la Copa del Mundo. El balón combina innovación tecnológica con elementos visuales inspirados en los países anfitriones.
Además de utilizarse en todos los partidos oficiales, se convierte en una de las piezas más buscadas por coleccionistas e hinchas de todo el mundo.
Hora, TV y dónde ver online Suiza vs. Canadá
El partido entre Suiza y Canadá podrá verse EN VIVO por DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 16 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Suiza y Canadá.
LA NACION
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