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Suiza vs. Canadá, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo B se disputará a las 16 horas en el BC Place Vancouver; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este miércoles 24 de junio
Las selecciones se enfrentarán este miércoles 24 de junio

Así es la pelota oficial del Mundial

Como ocurre desde hace décadas, la FIFA presentó una pelota especialmente diseñada para la Copa del Mundo. El balón combina innovación tecnológica con elementos visuales inspirados en los países anfitriones.

Además de utilizarse en todos los partidos oficiales, se convierte en una de las piezas más buscadas por coleccionistas e hinchas de todo el mundo.

Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026
Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026FIFA - FIFA

Hora, TV y dónde ver online Suiza vs. Canadá

El partido entre Suiza y Canadá podrá verse EN VIVO por DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 16 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Suiza y Canadá.

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