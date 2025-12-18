Supercopa de Italia: Milan y Napoli abren el juego en Riad

Milan, el campeón defensor, se enfrentará este jueves con Napoli, ganador de la edición 2024-25 de la Serie A, en la primera semifinal de la Supercopa de Italia, mientras que la otra llave la animarán Bologna e Inter el viernes. Luca Zufferli dirigirá el primer partido, que se disputará en el Al-Awwal Park Stadium de Riad, el mismo que albergará el duelo entre Bologna (campeón de la Copa Italia 2024-25) e Inter, escolta del equipo partenopeo en la Serie A pasada.

El equipo rojinegro del DT Massimiliano Allegri arribó a Arabia Saudita tras empatar 2-2 como local con Sassuolo por la fecha 15 de la Serie A, un resultado que dejó al Milan en el segundo puesto del torneo con 32 puntos, uno menos que Inter y uno más que Napoli, que inesperadamente perdió por 1-0 en campo del Udinese.

“Va a ser un Napoli muy enfadado. La Supercopa también es un objetivo para ellos. En estos tiempos difíciles, (Antonio) Conte siempre saca lo mejor de sus equipos”, alertó Allegri en alusión a su colega del equipo partenopeo. Milan ya sabe lo que es ganarle al Napoli en la temporada en curso, pues se impuso por 2-1 como local en el partido por la quinta fecha de la Serie A.

Massimiliano Allegri, el entrenador del equipo milanés PIERO CRUCIATTI� - AFP�

“Napoli es muy fuerte, tiene calidad y ritmo. Pero éste es un partido único, diferente al de la liga. Es un partido único, diferente y difícil, donde el objetivo es llegar a la final”, insistió Allegri. Una buena noticia para el DT del Rossonero es que podrá contar con el mediocampista francés Youssouf Fofana, mientras que deberá esperar para definir la eventual presencia de Rafael Leão.

El delantero portugués fue sustituido a los 31 minutos en el triunfo por 3-2 que Milan celebró contra Torino por la fecha 14 de la Serie A tras sentir una molestia luego de un remate de media distancia. Allegri también habló sobre el delantero mexicano Santiago Giménez, quien permaneció en Italia por una lesión de tobillo, de la que será operado este jueves, tras lo cual precisará entre 6 y 8 semanas de recuperación. “Giménez intentó una terapia conservadora, pero el problema del tobillo empeoró y será operado. Aún no hablamos del libro de pases, nos enfocamos en recuperar a los jugadores no disponibles del plantel”, explicó el DT, acompañado en la rueda de prensa por el arquero francés Mike Maignan.

El arquero del Milan, Mike Maignan Andrea Bressanutti - LaPresse

“Ganar el año pasado fue genial, pero esta temporada es diferente. Ahora somos una familia, un gran grupo. Allegri nos ha traído serenidad. El año pasado, ya no está. Fue genial, pero ahora intentamos replicar lo mismo”, aseveró Maignan, quien rechazó hablar sobre su futuro porque “lo más importante, enfatizó, es lo que puedo hacer cada día”.

Por su parte, Conte adelantó que Napoli intentará conquistar ante Milan la victoria “de manera justa” para demostrar que el equipo del sur italiano “merece estar en la final de la Supercopa”. “Cuando enfrentas al Milan, sabes que es un gran equipo, con grandes jugadores y un gran entrenador, así que quieres ponerte a prueba y ver qué nivel podemos alcanzar. En estos partidos donde se juega el trofeo, todos sentimos un gran impulso”, aseguró Conte.

Antonio Conte confía en la recuperación del conjunto napolitano (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) FAYEZ NURELDINE� - AFP�

El entrenador también analizó el difícil presente del Napoli, que completa el podio en la Serie A y marcha en el puesto 23° de la fase de liga de la Champions League, en la que corre riesgo de quedar afuera, incluso de los equipos que disputarán un repechaje por un boleto a octavos de final.

“En una temporada hay momentos y situaciones positivas, y otras no tan buenas. Tras cinco victorias consecutivas, hemos perdido dos, pero es inevitable que haya momentos diferentes”, explicó Conte. “Siempre es importante trabajar con ganas, entusiasmo y fuerza, afrontando tanto la victoria como la derrota, aprovechando la primera y analizando las razones en la segunda. Todo tiene que hacerse rápido cuando se juega cada tres días”, subrayó.

“Esta es una gran experiencia para mí y para los jugadores, todos queremos disfrutarla al máximo, dándolo todo y con la esperanza de prolongar nuestra estancia hasta el lunes”, garantizó Conte sobre la final de la Supercopa, prevista también en el Al-Awwal Park Stadium.

Los jugadores de Napoli, durante el entrenamiento previo al comienzo de la Supercopa (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) FAYEZ NURELDINE� - AFP�

En cuanto a la lista de lesionados, Conte recibió la buena noticia de la reincorporación a los entrenamientos del delantero belga Romelu Lukaku, pero el DT aclaró que deberá esperar para volver a la competencia oficial. “Ni siquiera tiene minutos para jugar ahora. Necesitamos paciencia para esperarlo cuando llegue el momento adecuado”, remarcó Conte, quien añadió que el delantero belga “regresó al grupo de forma positiva gracias a su carisma y personalidad”.

“Esto lo convierte en una pieza importante del equipo, al igual que otros jugadores como (el defensor y capitán Giovanni) Di Lorenzo. Su regreso es importante, pero ahora necesitamos paciencia para saber cuándo puede volver sin el más mínimo peligro”, reiteró Conte sobre Lukaku.

El conjunto napolitano apunta a levantarse después de dos derrotas (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) FAYEZ NURELDINE� - AFP�

En cambio, el DT confirmó que sí podrá contar con el mediocampista eslovaco Stanislav Lobotka: “Jugó media hora en Udine y el problema que tuvo no fue grave, así que ya está listo para jugar”. “Seguimos con dos mediocampistas especialistas, con Lobotka y (el escocés Scott) McTominay, y luego está (el normacedonio Eljif) Elmas, que puede aportar algo, pero no es su rol”, recordó Conte, que tampoco podrá contar con el defensor uruguayo Mathías Olivera, que se lesionó durante un entrenamiento en Riad y se sumó a la lista de bajas que ya integraban el camerunés André Anguissa, el escocés Billy Gilmour y el belga Kevin De Bruyne.

“Hemos perdido nuestros dos últimos partidos, pero nos sentimos bien aquí en Riad, pensando en esta competición, que es a partido único, y queremos jugarla con transparencia y en igualdad de condiciones. El equipo está bien y estamos deseando jugar”, garantizó Di Lorenzo, quien cubrirá el lateral derecho, mientras que Leonardo Spinazzola reemplazará a Olivera en el lado opuesto.

Con información de ANSA