Sur Finanzas, ganancias millonarias y la mano del Estado: cómo el club de Tapia remodeló su estadio con detalles de lujo

Cuatro páginas. El único documento oficial relacionado con la remodelación del estadio Claudio Fabián Tapia de Barracas Central está firmado por el fiscal porteño de primera instancia Maximiliano Vence y tiene fecha del pasado 8 de mayo. En el texto, el funcionario público justificó su decisión de archivar una denuncia anónima que procuraba averiguar cómo se había financiado el club del presidente de la AFA para encarar la refacción de su cancha, que le permitió saltar de 6 mil a 10 mil espectadores y adaptarla para futuros compromisos internacionales. Todo, con menos de tres mil socios y prácticamente sin futbolistas formados en sus inferiores en el plantel profesional.

Claudio "Chiqui" Tapia y su hijo Matías hacen el corte de cinta en el estadio que lleva el nombre del presidente de la AFA; aplauden Pablo Toviggino (izquierda), Iván Tapia y Rubén Darío Insua, entrenador del Guapo X @tapiachiqui

La historia comienza hace casi un año, y cuando la gestión Tapia al frente de la AFA no estaba bajo la lupa pública ni tenía tantas investigaciones judiciales abiertas como ahora. El 24 de febrero de 2025 la oficina central receptora de denuncias anónimas del Ministerio Público Fiscal (MPF) recibió una denuncia anónima. Su objeto era “determinar si la comisión directiva de Barracas Central aprobó y contrató la ejecución de una reforma integral en el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia utilizando para ello dinero cuyo origen se desconoce, pero que no condice con la situación patrimonial y financiera de la institución".

El fiscal a cargo realizó los pertinentes pedidos de información tanto al club como a la AFA. En el petit-hotel de la calle Viamonte en el que funciona la casa madre del fútbol argentino los funcionarios públicos fueron recibidos por el mismísimo Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, quien les dio todos los documentos requeridos. “La Justicia porteña obtuvo de la AFA todo lo que pidió”, contaron desde las oficinas de la AFA a LA NACION. Entre los papeles acopiados por la Justicia se encontraban los dos últimos balances (2023 y 2024) del club porteño.

Según el club, tanto en 2023 como en 2024 las cuentas dieron un multimillonario superávit y fue ese excedente de ingresos lo que sirvió para financiar las obras en el estadio. En concreto, Barracas Central ganó $566.579.886,68 en 2023 y $1240.622.432,02 al año siguiente. Es decir que si se suman esos superávits se supera la cifra de $1800 millones. El número es ampliamente superior a los $553.550.000 que figuran en el presupuesto original de las obras. Dicho de otro modo, el club argumentó ante la Justicia que en los últimos dos años había ganado casi el cuádruple de dinero que necesitaba para hacer las reformas en la cancha. Una curiosidad: la investigación del fiscal Vence logró algo que la Inspección General de Justicia (IGJ), el órgano de contralor de asociaciones civiles como Barracas Central, no: que el Guapo presentara sus balances. Según el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, “Barracas debe diez años de balances”. La acusación de Vítolo sobreviene en tiempos en que la llamada “gestión Tapia” está cuestionada en la Justicia, en las redes sociales y en las propias canchas de fútbol, donde los hinchas suelen insultar al presidente de la AFA.

Con los números en la mano, el fiscal Vence sostuvo en su dictamen que el club de los Tapia -el estadio lleva el nombre de Claudio, al club lo preside su hijo Matías y en el equipo jugó hasta fin de año su hermano Iván- tenía “solvencia financiera para cubrir los gastos asociados a la reforma del estadio”. Además de los balances, el funcionario público se basó en los ingresos del club por su participación en la Liga Profesional y en “negociaciones con diversos sponsors para la explotación publicitaria en el estadio”.

Así se ve el césped del estadio Claudio Fabián Tapia, de Barracas Central, desde una de las cabeceras @barracascentral_oficial

En este sentido, LA NACION reveló hace unos días que Barracas Central fue el único club al que Sur Finanzas le pagó al contado el contrato de sponsoreo. Fueron $120 millones, casi la cuarta parte del presupuesto de las obras en el estadio Claudio Fabián Tapia, aprobado por comisión directiva el 7 de julio de 2023. Al cambio de esa época, la cifra ($553.550.000) equivale a US$ 2,12 millones. Puede que en una primera mirada la cifra resulte un tanto baja. Después de todo, la remodelación del estadio de Barracas llevó dos años de obra, en los que el Guapo mudó su localía a otras canchas, como la de Huracán.

En el remozado estadio hay un escudo gigante de la AFA, otro del club y una figura de un Guapo, tal el apodo del club. Los trabajos incluyeron la demolición de tribunas antiguas y la construcción de dos nuevas populares laterales, además de una tribuna que no existía detrás de uno de los arcos. Se aumentó la capacidad de la histórica platea, se reformaron las cabinas de prensa -cuando el Guapo jugaba en la Primera C, a comienzos de los 2000, no había ni línea telefónica para transmitir por radio, por ejemplo- y los palcos VIP que dan a la calle Luna. Detrás de una de las puertas de entrada a este exclusivo espacio se asoman comodísimos sillones de cuero de varios cuerpos que además son reclinables y cuentan con un apoyamanos en el que dejar las bebidas. Los baños son de mármol con grifería de lujo y todos los ambientes cuentan con lámparas de techo que iluminan hasta el más mínimo detalle. Desde ese lugar, que nada tiene que envidiarle al palco que está al ras del césped en la Bombonera, se pueden ver los partidos en la cancha de Barracas Central.

Así quedó el estadio Claudio "Chiqui" Tapia de Barracas Central tras una millonaria remodelación

La reinauguración del estadio, el 18 de julio, fue motivo de fiesta para la familia Tapia. Al corte de cinta acudió, además, Juan Román Riquelme, presidente de Boca y aliado político del máximo dirigente del fútbol argentino. Hubo un fuerte abrazo entre Tapia padre -presidente de la AFA- y Tapia hijo -presidente del club-. Detrás, aplausos de Toviggino y sonrisa de Rubén Darío Insua, entrenador de Barracas Central.

Tapia padre habló a través de su Instagram: “Es muy difícil de explicar todo lo que siento en el día de hoy, el orgullo y la emoción que me genera la reinauguración del estadio Claudio Chiqui Tapia, mi segunda casa, el estadio que lleva mi nombre y mi historia. Barracas me vio ser. A Barracas lo soñé. Es donde se criaron y formaron mis hijos”, escribió Chiqui. Su hijo Matías, en tanto, habló en la vieja-nueva cancha: “Después de mucho esfuerzo y trabajo, volvimos a nuestra casa. Orgullosos de lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a ser”.

La ayuda del Belgrano Sur

Entre toda la información que recabó el fiscal Vence se encuentra el convenio del club con el ministerio de Transporte de la Nación por el que Barracas Central cede terrenos para el proyecto “Vialidad Belgrano Sur” y el Estado se compromete a construirle una tribuna, entre otras cuestiones. En rigor, el proyecto “Vialidad Belgrano Sur” implica la construcción de un viaducto en la zona de Parque Patricios y Barracas.

En efecto, y según cotejó LA NACION en los documentos oficiales, el acta pre-acuerdo entre el club y las autoridades nacionales de transporte establece que “Barracas Central se compromete a desalojar los terrenos donde se encuentra ubicada la cancha auxiliar para posibilitar la materialización de la traza del Viaducto elevado”, mientras que la Secretaría de Planificación del Transporte “se compromete a gestionar exitosamente ante los organismos pertinentes la cesión de terreno lindero a la ubicación actual del Club Atlético Barracas Central, el cual será afectado a la actividad ferroviaria, con el objeto de reubicar la cancha auxiliar”. Por último, “la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, a modo de resarcimiento a favor del Club Atlético Barracas Central se compromete a realizar las siguientes obras: una cancha de futsal; vestuarios; dormitorios de la pensión de futbolistas; sanitarios; sector de estacionamiento; relocalización de la cancha auxiliar; tribuna de cancha auxiliar; y ampliación de tribunas de la cancha principal”.

El acta acuerdo entre el club y las autoridades de Transporte -nacional y porteño- no establece el monto de la inversión en infraestructura para Barracas Central, pero resulta claro que el proyecto “Vialidad Belgrano Sur” aportó una parte importante de los recursos necesarios para la remodelación. Y eso hizo que el presupuesto original fuera relativamente bajo en relación a la magnitud de las obras. Consultados por LA NACION, desde el club declinaron responder a las consultas sobre la refacción del estadio.

Catar Construcciones

La resolución del fiscal Vence también relata que el 7 de julio de 2023 la comisión directiva de Barracas Central -ya encabezada por Matías Tapia, hijo de “Chiqui”- aprobó el proyecto de reforma integral del estadio. La ejecución de las obras quedaría en manos de dos empresas: una posee un nombre muy cercano a las emociones argentinas y se llama “Catar Construcciones”. La otra es “Piraá Pretensioso S.A.”. La primera fue creada el 6 de septiembre de 2023 por Walter Della Torre, hincha de Talleres de Remedios de Escalada que incluso colaboró con la comisión directiva del club y supervisó las obras en la pensión de aquel club, y César Ariel Buozys, ambos arquitectos. Ante la consulta de LA NACION sobre las obras en el estadio de Barracas Central, Della Torre no respondió los mensajes. La otra empresa, “Piraá Pretensioso S.A.” no aparece en los registros mercantiles consultados por este diario.

Una vista desde uno de los palcos del estadio Claudio Tapia X @tapiachiqui

De todas maneras, y más allá del origen de los fondos para reformar el estadio, en Barracas Central están orgullosos del producto final. Tanto es así que en la última entrega de los premios Alumni, que otorga el Círculo de Directivos y Exdirectivos del Fútbol Argentino, la remodelación del estadio Claudio Fabián Tapia recibió un premio al mérito. El día de la reinauguración, contra Independiente Rivadavia de Mendoza, una de las cabeceras mostró una bandera de agradecimiento al presidente de la AFA. En la cancha, sin embargo, las emociones fueron esquivas. Y la Lepra mendocina se impuso por 3-0.