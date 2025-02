Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 20, en vivo: así se juega la fecha 5 del Hexagonal Final

Se disputa este domingo la quinta y última fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 que se desarrolla en Venezuela y se define el título con la Argentina y Brasil como pretendientes al mismo. Los tres encuentros se disputan en el en el estadio Olímpico General José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz y se transmiten en vivo por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma DGO. Además, en canchallena.com se pude seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada inicia con el duelo entre Uruguay y Colombia. Luego, desde las 18.30 (hora argentina), la Canarinha se mide con Chile y, por último, a las 21.30, la albiceleste hace lo propio con Paraguay. Los dos líderes sumar 10 puntos cada uno producto de tres victorias y un empate entre sí. El conjunto de Ramón Menezes está por encima del de Diego Placente porque tiene mejor diferencia de gol (+4 contra +3) y en caso de que igualen en unidades, ese ítem será el primero que se tendrá en cuenta para desempatar y decidir el campeón.

Brasil tiene un gol más de diferencia que la Argentina y por eso está primero en la tabla de posiciones Matias Delacroix - AP

Los cuatro boletos al Mundial de la categoría que se realizará en Chile entre el 27 de septiembre y 19 de octubre se definieron antes de la última jornada y se los quedaron Brasil, la Argentina, Paraguay y Colombia. La Roja ya estaba clasificada al torneo como anfitriona, por lo que no ocupaba ninguna plaza en caso de terminar entre los mejores cuatro. Uruguay fue el único combinado de los que ingresaron a la etapa final que se quedó afuera de la cita ecuménica y no podrá defender el trofeo que levantó en la edición 2023 en la Argentina.

Cronograma de la fecha 5 del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20

16: Uruguay vs. Colombia - Estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz.

18.30: Argentina vs. Paraguay - Estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz.

21.30: Brasil vs. Chile - Estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz.

Fixture y resultados del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1 - Martes 4 de febrero

Chile 1-2 Argentina.

Uruguay 0-1 Brasil.

Colombia 4-0 Paraguay.

Fecha 2 - Viernes 7 de febrero

Colombia 0-1 Brasil.

Uruguay 3-4 Argentina.

Paraguay 2-1 Chile.

Fecha 3 - Lunes 10 de febrero

Fecha 4 - Jueves 13 de febrero

Paraguay 1-0 Uruguay.

Colombia 3-1 Chile.

Brasil 1-1 Argentina.

Fecha 5 - Domingo 16 de febrero

Colombia es uno de los cuatro seleccionados que se clasificó al Mundial Sub 20 Matias Delacroix - AP

Tabla de campeones del Sudamericano Sub 20

El último Sudamericano Sub 20 se llevó a cabo en Colombia en 2023 y el campeón fue Brasil, que se consagró invicto con siete triunfos y dos empates. Convirtió 19 goles y recibió apenas cuatro. Con aquella consagración, estiró su hegemonía como el máximo ganador de la historia del certamen al levantar el trofeo por 12° vez tras derrotar a Uruguay por 2 a 0 en la última jornada, a la que ambos llegaban con chances de consagrarse. La Argentina, por su parte, no se clasificó al Hexagonal Final, y por lo tanto no obtuvo boleto al Mundial, pero finalmente participó porque fue elegida como sede tras la baja de Indonesia: quedó eliminada en octavos de final.

Con la vuelta olímpica en tierras cafeteras, la Verdeamarela cortó una racha de 12 años sin títulos y le impidió a la Celeste, a la que con el empate le era suficiente para lograr el primer puesto, acortar distancia porque es su escolta en la lista con ocho estrellas. En detalle, Brasil ganó los torneos de 1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011 y 2023.

Brasil - 12

Uruguay - 8

Argentina - 5

Colombia - 3

Paraguay / Ecuador - 1

LA NACION