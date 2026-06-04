Tailandia vs. Kuwait, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este viernes 5 de junio a las 09.30 h en el True BG Stadium, ubicado en la ciudad de Pathum Thani.

El momento de los equipos

Tailandia llega a este compromiso con el impulso anímico de su victoria reciente ante Singapur por 3-2. Por el lado de la visita, Kuwait también atraviesa un buen presente tras haber superado a Tanzania con un marcador de 4-3 en su presentación anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambas selecciones llegan con una alta capacidad de gol tras sus últimos partidos. Mientras que Tailandia llega de un triunfo ajustado, Kuwait demostró un poder ofensivo importante en su cruce previo, lo que promete un enfrentamiento dinámico entre ambos combinados.

Lo que está en juego

El partido es una oportunidad fundamental para que ambos conjuntos prueben variantes y consoliden su funcionamiento colectivo de cara a los desafíos futuros del calendario competitivo, buscando mantener la inercia positiva lograda en sus compromisos inmediatos.