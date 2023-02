Talleres - Boca, en vivo, minuto a minuto, por la Liga Profesional de Fútbol

escuchar

PT ‘45. Boca intenta, pero no tiene ideas

Se fue el primer tiempo con una imagen muy desvaída de Boca. Tuvo más la pelota (60 por ciento), para nada. Ni un remate al arco. Talleres jugó más intensidad y criterio. Justifica el 1-0. Ibarra prepara cambios.

PT ‘35. Boca, nervioso

La desventaja tampoco lleva a una reacción de Boca. Por el contrario, algunos jugadores no controlan los nervios y son amonestados. En un minuto reciben la tarjeta amarilla Varela y Pol Fernández.

PT ‘28. ¡Goooool de Talleres!

De alguna manera se veía venir. Boca está ausente y Talleres muestra más cohesión y compromiso. El 1-0 llega con alguna dosis de fatalidad para Boca, porque hay un doble rebote antes de que la pelota le quede a Michael Santos, que definió con un furioso remate en la cercanía del área chica. El gol no fue convalidado por el juez asistente, pero la revisión del VAR determinó que no había off-side. Gol 15 para el uruguayo en 61 partidos con la camiseta de Talleres. Boca recibe el primer gol en el torneo.

PT ‘24. ¡Se salva Boca!

Talleres está mejor y Boca se dispersa, concede espacios. Villagra aprovecha un espacio entre los centrales y filtra un pase para Santos, que frente a Chiquito Romero revienta el travesaño.

PT ‘21. Bajo ritmo de Boca

Boca no exige a Talleres. Mueve la pelota con lentitud, no tira desmarques, por momentos tiene un control de la pelota inocuo. Cuando Talleres achica hacia atrás, en su campo, no pasa sobresaltos.

PT ‘14. Levemente mejor Talleres

No levanta el partido, ninguno de los dos termina de armarse. En este contexto, Talleres es más agresivo, pasa más rápido al ataque. Boca todavía no pateó al arco.

PT ‘8. Afuera Orsini, lesionado, entra Merentiel

Hugo Ibarra lo respaldó con la titularidad en las tres primeras fechas, pero el físico le jugó una mala pasada a Nicolás Orsini, que a los 8 minutos fue reemplazado por una lesión en la rodilla izquierda. Ingresó Miguel Merentiel, que debutó en la fecha pasada ante Central Córdoba. Orsini había hecho un gran despliegue en los dos encuentros anteriores, pero no encontró el gol, su deuda desde que llegó a Boca, a mediados de 2021.

PT ‘5. Mucha agua acumulada

El campo de juego no drenó bien el riego previo al partido. O quizá fue un exceso de agua utilizada. Lo cierto es que el terreno presenta en algunos sectores agua acumulada, charcos que frenan la circulación de la pelota.

Remata Advíncula ante el cruce de Pizzini Fotobaires

PT ‘3. Primer remate de Talleres

Buena maniobra colectiva de Talleres, con llegada por la derecha y centro atrás para Villagra, que remata desviado, demasiado alto.

PT ‘2. Boca, en un 4-1-4-1 cuando no tiene la pelota

El esquema de Boca para contener a Talleres es con Varela por delante de la línea de cuatro; unos metros más adelante, Romero y Villa abiertos sobre las bandas, con Fernández y Ramírez como interiores. Arriba, Orsini.

Pizzini cabecea entre Advíncula y Fernández Fotobaires

21:15. Gran clima en el estadio

Estadio colmado, fuegos artificiales y juego de luces para recibir a los dos equipos. El Mario Kempes vive con una gran expectativa los minutos previos al comienzo del partido.

21:00. Ibarra repite la formación

La formación inicial de Boca no tendrá cambios con respecto a la que empató 1-1 ante Central Córdoba en la Bombonera. Con el cotejo de esta noche, Darío Benedetto cumplirá la tercera de las cuatro fechas de suspensión. Podría reaparecer en la quinta jornada, en la visita a Vélez.

20:53. Los 11 de Talleres, con una modificación

En la fecha anterior, Talleres obtuvo el primer triunfo por la Liga Profesional, con un 2-0 de visitante sobre Atlético Tucumán. El entrenador Javier Gandolfi introducirá una variante: Rodrigo Garro reemplaza a Valentín Depietri. Hace 48 horas, Talleres cerró la última contratación, el lateral izquierdo Nicolás Pasquini.

20:52. Boca, con 11.000 hinchas

Tras la aprobación de organismos de seguridad, Boca contará con el apoyo de 11.000 simpatizantes, que pagaron 11.550 pesos por cada localidad para ocupar una de las cabeceras.

20:48. En Córdoba, tras tres años

Talleres y Boca no se enfrentan en Córdoba desde el 2 de febrero de 2020, cuando el equipo que dirigía Miguel Ángel Russo ganó 2-1, con goles de Carlos Tevez y Sebastián Villa; Diego Valoyes marcó para la T. Boca luego se consagraría campeón de la Superliga en la última fecha, por delante de River.

20:45. Bienvenidos al minuto a minuto de Talleres vs. Boca

Los invitamos al seguimiento en directo del partido entre Talleres y Boca, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba, por la tercera fecha de Liga Profesional de Fútbol. El encuentro comenzará a las 21.30 y será televisado por TNT Sports. Estaremos reflejando las incidencias del juego, con datos e informaciones complementarias, más los videos y fotos más destacados.