Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Talleres - San Martín de San Juan, del Torneo Clausura
Juegan este lunes, desde las 21:00; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Talleres y San Martín de San Juan se miden este lunes a las 21:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido de la fecha 5 del Torneo Clausura.
En el torneo, Talleres viene de perder ante Lanús por 1-0 mientras que San Martín de San Juan viene de perder ante Sarmiento por 1-0.
Ambos equipos suman 4 puntos en la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
TV y streaming. Juegan River y Boca, partidazos en ligas y copas de Europa y tenis en Cincinnati
"Dolor" Central. Del llanto por la lesión de una de sus promesas al empate sobre la hora de Riestra con (otro) polémico penal
Horrores arbitrales y VAR apagado. Lobo Medina, lo peor de un partido que enfureció al DT de Argentinos: "Así es el fútbol argentino"
- 1
Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
- 2
Liga de España: Julián Álvarez tiene nuevo socio en Almada y Mastantuono empieza su aventura en Real Madrid
- 3
Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Samuel Umtiti, el francés campeón del mundo y excompañero de Lionel Messi que no consigue club