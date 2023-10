escuchar

Inter Miami sufre cuando no tiene a Lionel Messi en su formación. El capitán del seleccionado campeón del mundo no estuvo presente anoche, en Chicago, y el conjunto de camiseta rosada fue goleado por 4-1 por Chicago Fire. El equipo de la Florida extrañó ostensiblemente a la Pulga y ya no tiene margen de error en su ambición de llegar a la etapa decisiva del torneo norteamericano (MLS). El rendimiento de Inter Miami baja muchísimo cuando el rosarino se ausenta y esta no fue la excepción.

“Lo han extrañado Barcelona en su momento, el PSG en su momento y la selección argentina en su momento. ¿Por qué nosotros no vamos a extrañar al mejor jugador del mundo?”, se preguntó el técnico rosarino de Inter Miami, Gerardo Martino. “Aun cuando nos toca ganar también lo extrañamos y eso es totalmente natural”, añadió el Tata, preocupado tras la derrota en el estadio Soldier Field.

Gerardo Martino preocupado por la goleada que dejó a Inter Miami al borde de la eliminación y afuera de los playoffs de la MLS Nam Y. Huh - AP

El suizo Xherdan Shaqiri aportó un doblete para Chicago. Su compatriota Maren Haile-Selassie hizo lo propio. De penal, el venezolano Josef Martínez consiguió el único tanto de Inter Miami. Messi, de 36 años, estaba en duda en el reporte de lesionados del equipo de Miami, por una dolencia relacionada con una cicatriz que tiene en el isquiotibial de la pierna derecha, que lo ha aquejado desde poco después del Mundial. El crack rosarino se entrenó el martes al margen de sus compañeros.

Chicago Fire vendió 61.000 entradas, un récord del club, para el partido frente a Inter Miami. Después de que la presencia de Messi quedara en duda, el equipo anunció bonificaciones para la próxima temporada, de 250 dólares para los compradores de abonos para todo el torneo y de 50 dólares para quienes adquirieran entradas de un solo encuentro. “Muchas personas vinieron acá para ver a Messi ¿Quién no quiere verlo?”, dijo el entrenador de Chicago, Frank Klopas. “Pero vieron un buen desempeño de nuestro equipo esta noche”, amplió, orgulloso.

Un grupo de hinchas esperaba por Messi durante el partido entre Chicago Fire e Inter Miami, pero la Pulga no actuó Nam Y. Huh - AP

Messi suma 11 goles en 12 partidos con Inter Miami. El club acumula ocho triunfos y cuatro empates cuando Messi juega. Siete de esos partidos correspondieron a la Leagues Cup, donde el conjunto de la Florida obtuvo el primer trofeo de su historia. Inter Miami posee un triunfo, dos empates y dos derrotas en sus cinco partidos sin Messi desde que llegó al club. La goleada le devolvió la vida al Fire, que llegó a 40 puntos y se colocó en la octava posición, que otorga un pasaje al repechaje de postemporada.

Inter Miami, asimismo, se alejó del sueño de la clasificación. Está penúltimo con 33 unidades, a cinco de Montreal, ubicado en la última plaza de los playoffs. “Leo está más cerca de volver a jugar”, dijo Martino, sin dar más detalles. “Evaluaremos mañana (por hoy) y el viernes (por mañana) para ver si está en condiciones”, aventuró. A Inter Miami le quedan nueve puntos por disputar en la campaña regular. Este sábado, por lo pronto, se enfrentará con Cincinnati, en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, y se sueña con la presencia de Leo.

Lionel Messi se entrenó por separado en Inter Miami @InterMiamiCF / X (ex Twitter)

Más allá de no contar con Messi en su plenitud y tras la goleada en contra, Martino valoró: “Lo más importante es que (Messi) está dejando atrás la lesión, de a poco va encontrando su mejor forma. Viene entrenando muy bien con el departamento médico. Veremos qué es lo más conveniente”.

Luego del partido del sábado, Messi viajará a Argentina para sumarse a la selección, que jugará dos partidos por las eliminatorias: ante Paraguay (el jueves 12, en el Monumental) y Perú (el martes 17, en Lima). Luego de la fecha FIFA, la agenda de Inter Miami marca el duelo ante Charlotte FC el miércoles 18. ¿Estará Messi en ese partido crucial? Para eso sería necesario que se ausente ante Perú, para llegar a tiempo.

En cuanto al nivel del equipo administrado por David Beckham, que permanece penúltimo en la Zona A de la liga estadounidense y sólo logró una victoria en los últimos cinco partidos, Martino no ocultó su preocupación. “Me voy con la tristeza de que nuestras chances se van esfumando. Ya no dependemos de nosotros. Pueden existir oportunidades si otros resultados nos ayudan. Pero hoy el problema no radica en qué hacen los rivales, también es que tenemos que ganar tres partidos y es el momento en el que tenemos peor rendimiento del equipo”, analizó el DT argentino.

Aún así, valoró lo realizado desde que llegó al conjunto de la Florida: “Siempre pensé que estos seis meses iban a ser cuestión de darle forma al equipo, de conocer el club para tener un excelente 2024. Pudimos ganar un título, perdimos una final (de la Copa US Open) y ahora seguimos con opciones de entrar en los playoffs, algo que hace tres meses era imposible pensar”.

