Tevez: "Es difícil saber que tenemos que volver, cuando hay gente que se está muriendo"

Luego de quedar en el centro de un par de polémicas, Carlos Tevez, el principal referente del plantel de Boca en la actualidad, fue contundente en su opinión sobre la pandemia de coronavirus, y sostuvo: "Este no es el momento para que vuelva el fútbol, porque hay gente que se está muriendo".

"Tengo una opinión. Hay mucha presión de todos lados, pero habiendo gente enferma, sabiendo que hay gente que está muriendo, para uno es muy difícil volver ahora. No es el momento. Sabiendo que los hospitales están todos colapsados, no podemos salir de esa realidad. Es difícil saber que tenemos que volver, cuando hay gente que se está muriendo", reclamó Tevez en diálogo con América TV, sobre el interés puesto de manifiesto por los cinco clubes que deben recomenzar su participación en la Copa Libertadores, entre los que se encuentra justamente Boca.

"La Conmebol puso el 15 de septiembre para volver a jugar la Libertadores y que los equipos argentinos empecemos el 17, pero esas fechas son tentativas, se pueden cambiar. En ese aspecto el club y la AFA saben que no podemos quemar etapas", remarcó el Apache.

"A mí me preocupa que estemos bien, que la gente esté bien, esté sana, que pase rápido todo esto y que se pueda volver a la normalidad, y podamos entrenarnos y enfocarnos en la Copa. Pero no me preocupa que la Conmebol ponga fecha. Lo que pasa es que desde todos lados están metiendo presión para que se vuelva a jugar, porque el fútbol tiene muchos negocios, pero no se tiene en cuenta que acá hay gente enferma", agregó Tevez, destacado en la conquista de la Superliga que Boca ganó en marzo pasado, apenas unos días antes de que todo se suspendiera por la pandemia.

Tevez, que todavía no rubricó la renovación de su contrato con Boca pese a que llegó a un acuerdo para hacerlo, porque se encuentra confinado en su campo de la localidad bonaerense de Maipú, siguió volcando sus impresiones que, como las anteriores, parecieron ser el anticipo de algunas revelaciones que pueden salir a la luz en las próximas horas respecto del futuro inmediato de la actividad en el país.

Respecto del hecho en el que fue acusado de romper la cuarentena obligatoria, por reunirse con unos vecinos en su campo de Maipú, donde cumple el confinamiento, Tevez explicó lo sucedido: "Hace un año me compré el campo. Como verán, se revoluciona un poco acá cuando tengo la posibilidad de venir, y como estoy haciendo la cuarentena aquí, hay gente que se me mete por todos lados. El domingo estábamos con mi familia, terminando de comer en el quincho, y se metieron unos vecinos con los niños para sacarse una foto conmigo. Cuando se me acercan, me piden de sacarme una foto, y acepté, que fueron unos segundos nada más. Después ellos se fueron a su campo y yo al mío; yo estaba en mi casa y me sorprendieron, por eso estaba sin tapabocas. Pero uno no puede decirle que no, porque estaban los chiquitos ahí, y si uno no acceda, queda mal".

"Por eso esta mañana fui a hablar con el intendente. Le dije: esto no puede pasar más, la gente se pasa para mi casa, desde que empezó la cuarentena me piden fotos dos o tres veces por día. Si son gente grande, les digo: no está bien lo que estás haciendo, pero si vienen con los chiquitos, no me sale sacarlos así nomás", agregó el Apache. "Ahora, cuando llega un patrullero con una orden de violación de cuarentena, yo digo: esto es una joda, me están cargando. Estoy en mi propiedad, no me cuidan. ¿Tengo que dar explicación de todo? Si no es verdad, vayamos a la justicia y que den explicaciones los que mintieron, no se jugó ningún 'picado' ni nada", amplió Tevez.