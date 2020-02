Crédito: Captura TV

Fernando Vergara SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2020 • 13:30

San Lorenzo comenzó su semana con un objetivo primordial: calmar las aguas de un río turbulento que tuvo su inicio en Córdoba y desembocó en Boedo a una velocidad amenazante. Después de la discusión y el cortocircuito entre los hermanos Oscar y Ángel Romero y el entrenador Diego Monarriz, el presidente Marcelo Tinelli salió a ponerle paños fríos a la situación: "Esto se terminó acá".

Tinelli se acercó se acercó este lunes por la mañana al entrenamiento del Ciclón para tratar de limar asperezas y conversar con ambas partes. ¿Qué había sucedido? Monarriz y los hermanos Romero tuvieron un intercambio de palabras durante el entretiempo del partido contra Talleres. Al volver al vestuario y luego de la injusta expulsión de Juan Ramírez, el DT conversó con los jugadores y decidió hacer algunas modificaciones en el equipo. La idea era que entraran Ramón Arias y Adolfo Gaich por Óscar Romero y Nicolás Fernández. La novedad no le agradó a Ángel, que puso en tela de juicio la decisión del técnico de quitar a su hermano de la cancha. ¿Qué pasó? Entonces Monarriz fue más a fondo: resolvió sacar a los hermanos y no a Fernández (que posteriormente se lesionó de gravedad en la rodilla izquierda).

En principio, quienes estaban en las entrañas del estadio habían confiado que Ángel Romero no había querido salir a disputar la segunda parte. Pero aparecieron más datos que aportan claridad: una imagen muy nítida en el programa Paso a Paso, de TyC Sports. Allí puede observarse que Ángel Romero caminó en dirección al terreno de juego para disputar el segundo tiempo. Pero en su trayecto apareció el arquero suplente Fernando Monetti, que le avisó que Monarriz lo había sacado. Posteriormente, Ángel se volvió al vestuario con su hermano. Y no volvieron a salir a la cancha.

"Todos cometieron errores y así lo aceptaron. Yo quería estar frente a frente con ellos para que me queden claras las cosas. De esto se sale con todos. Eso le transmití al plantel. Siempre se está esperando la carnicería y yo soy una persona de diálogo", dijo Tinelli ante los medios de prensa. Y explicó más detalles de lo que sucedió en el vestuario: "Acá no hubo falta de respeto, pero sí algunas respuestas que se pueden obviar. Me parece una barbaridad que hoy se esté hablando de si queda afuera este o el otro. Le dije a Monarriz que él es el líder del grupo y que tiene que buscar calma. En el vestuario, en un momento caliente, hay cosas que se pueden tomar mal", enfatizó.

El presidente del Ciclón arribó a la Ciudad Deportiva con la idea de pedir un informe de lo que había pasado en el estadio Mario Alberto Kempes. También, después de la derrota 1-0, se había podido ver a la salida de la cancha al entrenador conversando con Leandro Romagnoli, Alberto Acosta y Hugo Tocalli, miembros de la secretaría técnica. "Monarriz jamás me manifestó la intención de no contar con los Romero", dijo Tinelli.

Este no resulta el primer episodio controvertido de los hermanos Romero en San Lorenzo. Durante la pretemporada, el personal de seguridad no le permitió al suegro de Ángel sentarse en el banco de suplentes de la cancha auxiliar en la Ciudad Deportiva. Y provocó el enojo de los paraguayos. "Debemos aceptar que hay situaciones para manejar con calma y que hay que respetar a la autoridad, que una pregunta no es más que una pregunta y queda ahí. Lo de Córdoba fue un concierto de errores, de situaciones tomadas de una manera diferente a lo que verdaderamente era", expresó Tinelli, que además aseguró que no habrá sanciones.

"Me molesta que San Lorenzo esté en los medios por discusiones, enfrentamientos. De esto se sale ganando el sábado. Hay que buscar calma. Hoy me vine a las 8 de la mañana para estar frente a frente con los jugadores y charlamos durante 45 minutos. Encontré un muy buen grupo", finalizó Tinelli.

El Ciclón, con más lesionados

San Lorenzo tendrá dos bajas importantes para el cierre de la Superliga y el comienzo de la Copa Superliga. La más preponderante es la de Nicolás Fernández, que estaba jugando como titular en la delantera azulgrana. El atacante sufrió un esguince grave de la rodilla izquierda con ruptura del ligamento cruzado anterior, una lesión que le demandará entre 6 y 8 meses de recuperación. El futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

Por otro lado, Ramón Arias también se lesionó en Córdoba. El uruguayo sufre un síndrome meniscal externo en su rodilla derecha y tendrá por delante una recuperación de entre 4 y 6 semanas. El defensor será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.