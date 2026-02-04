En qué canal pasan Talleres vs. Argentino de Merlo por la Copa Argentina 2026 hoy

Este miércoles, desde las 19 (horario argentino), Talleres de Córdoba y Argentino de Merlo se enfrentan en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Maximiliano Macheroni, se disputa en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La T, que en 2025 se despidió en primera ronda tras caer por penales ante Deportivo Armenio, sueña con consagrarse campeón del certamen más federal del país por primera vez en la historia. Llegó dos veces a la final, en 2020 y 2022, pero en ambos casos se quedó a las puertas del título. En el primer caso perdió por penales ante Boca, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, tras empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario. En el segundo cayó 1 a 0 frente a Patronato por un gol de Tiago Banega.

Carlos Tévez, DT de Talleres de Córdoba, buscará que la 'T' no vuelva a caer en la primera ronda JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

La Academia del Oeste, por su parte, nunca logró avanzar más allá de los 32vos de final en la Copa Argentina. Participó del torneo en cinco ocasiones y en todas perdió en su debut: 3 a 1 vs. Puerto Nuevo en 2012-2013, 2 a 0 vs. J.J. Urquiza en 2014-2015, 3 a 0 vs. River en 2018-2019 y 3 a 0 vs. Banfield en 2022-2023. Se clasificó a esta edición como uno de los representantes de la Primera B, categoría en la que el año pasado llegó hasta las semifinales del reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Talleres vs. Argentino de Merlo: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Rosario y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Talleres corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.28 contra los 12.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Argentino. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.50.