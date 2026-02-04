LA NACION

En qué canal pasan Talleres vs. Argentino de Merlo por la Copa Argentina 2026 hoy

El encuentro entre la T y la Academia del Oeste se disputa este miércoles a las 19 en el estadio Marcelo Bielsa, con arbitraje de Maximiliano Macheroni

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Valentín Depietri sería titular en el debut de Talleres en la Copa Argentina 2026 frente a Argentino de Merlo
Valentín Depietri sería titular en el debut de Talleres en la Copa Argentina 2026 frente a Argentino de MerloDIEGO LIMA - AFP

Este miércoles, desde las 19 (horario argentino), Talleres de Córdoba y Argentino de Merlo se enfrentan en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Maximiliano Macheroni, se disputa en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La T, que en 2025 se despidió en primera ronda tras caer por penales ante Deportivo Armenio, sueña con consagrarse campeón del certamen más federal del país por primera vez en la historia. Llegó dos veces a la final, en 2020 y 2022, pero en ambos casos se quedó a las puertas del título. En el primer caso perdió por penales ante Boca, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, tras empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario. En el segundo cayó 1 a 0 frente a Patronato por un gol de Tiago Banega.

Carlos Tévez, DT de Talleres de Córdoba, buscará que la 'T' no vuelva a caer en la primera ronda
Carlos Tévez, DT de Talleres de Córdoba, buscará que la 'T' no vuelva a caer en la primera rondaJUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

La Academia del Oeste, por su parte, nunca logró avanzar más allá de los 32vos de final en la Copa Argentina. Participó del torneo en cinco ocasiones y en todas perdió en su debut: 3 a 1 vs. Puerto Nuevo en 2012-2013, 2 a 0 vs. J.J. Urquiza en 2014-2015, 3 a 0 vs. River en 2018-2019 y 3 a 0 vs. Banfield en 2022-2023. Se clasificó a esta edición como uno de los representantes de la Primera B, categoría en la que el año pasado llegó hasta las semifinales del reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Talleres vs. Argentino de Merlo: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Rosario y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Talleres corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.28 contra los 12.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Argentino. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.50.

Las casas de apuestas ponen a Talleres como claro favorito al triunfo en el duelo ante Argentino de Merlo
Las casas de apuestas ponen a Talleres como claro favorito al triunfo en el duelo ante Argentino de MerloJUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El laberinto de un ex Boca: dejó llorando el Dortmund porque Chelsea lo repescó, pero tiene nuevo club
    1

    Aaron Anselmino volvió llorando a Chelsea, que lo repescó, pero ahora firmó con Racing de Estrasburgo

  2. Finalissima: cuándo juegan Argentina vs. España y todo lo que se sabe del partido pendiente
    2

    Finalissima: cuándo juegan Argentina vs. España y todo lo que se sabe del partido pendiente

  3. Tapia y Stinfale, el goleador y el arquero que tienen el poder fuera de la cancha en Barracas y Riestra
    3

    Claudio Tapia y Víctor Stinfale, el goleador y el arquero que tienen el poder fuera de la cancha en Barracas y Riestra

  4. Otra lesión de Driussi y la racha negativa de los delanteros profundizan un problema central en River
    4

    River y un problema: los tres delanteros principales no hacen goles y se volvió a lesionar Driussi