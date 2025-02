Todo lo que se juegan Boca y Gago en el desquite ante Alianza Lima, por la Copa Libertadores

Boca ya no tiene margen de error: en menos de una semana se juega mucho más que la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores. El equipo conducido por Fernando Gago dio un paso en falso en el momento menos indicado. La peor actuación en lo que va del año se produjo justo en el primer partido importante: la ida de la Fase 2, en el camino a la etapa de grupos.

Lo único positivo que puede sacar el equipo de su excursión a Perú es que Alianza Lima ganó por solo un gol de diferencia. El 1 a 0, gracias a otra gran actuación del arquero Agustín Marchesin, le permite ilusionarse con la remontada el martes próximo en la Bombonera.

En primer lugar, Boca sabrá en seis días si este año disputará o no algún torneo subcontinental durante 2025. Si deja en el camino al conjunto peruano, se asegurará al menos disputar la Copa Sudamericana (ese es el premio consuelo para los que quedan eliminados en la Fase 3). Por el contrario, un nuevo tropiezo de local lo marginará de todo. Sí, incluso de la Sudamericana, donde en 2024 había quedado eliminado en octavos de final.

Quedarse al margen de la Libertadores en Fase 2 sería una eliminación frustrante e inédita para un club que reforzó a su plantel como nunca antes en este siglo, con incorporaciones de jerarquía que aún no lograron exhibir su mejor versión, ni individual ni en lo colectivo. La excepción a esto claramente es Marchesin, fundamental para que los últimos resultados no sean peores.

Pero mientras Gago sigue buscando la mejor versión del equipo, las urgencias acechan en materia de resultados. Es terreno desconocido imaginar cuánto crédito le puede quedar al DT si Boca no pasa a la próxima instancia. “A los hinchas les decimos que confíen en nosotros, que vamos a trabajar y vamos a ser un equipo que compita y que logre la clasificación”, dijo anoche en conferencia de prensa.

En el medio habrá un nuevo Cabildo Abierto en la Bombonera porque el sábado el Xeneize jugará allí por la fecha 7 del torneo Apertura y recibirá desde las 19 a Aldosivi, un rival que a priori parece accesible. ¿Cuál será la reacción del público, que ya manifestó su disconformidad en el entretiempo del partido ante Independiente Rivadavia y al mismo tiempo se quejó en redes sociales y grupos de Whatsapp por el elevado costo que el club le puso a los adicionales de los abonos para este partido ante Alianza Lima que no estaba en los planes?

Aunque se prevé que el entrenador opte por poner en la cancha a los jugadores que en principio no serán titulares el martes próximo.

De todas maneras, la cantidad de ausencias por lesión astillan esta idea porque el plantel es largo, pero no infinito. Hasta el momento Gago sabe que tiene a ocho futbolistas lesionados: Sergio Romero (se recupera de una operación en la rodilla derecha), Ignacio Miramón (lesión muscular grado II en el cuádriceps derecho), Marcos Rojo (molestia en el tendón de Aquiles derecho), Tomás Belmonte (desgarro en el gemelo de la pierna izquierda), Edinson Cavani (edema óseo postraumático en la zona lumbar), Ander Herrera (desgarro grado II en el isquiotibial derecho), Nicolás Figal (se recupera de una artroscopia en su tobillo izquierdo) y Ayrton Costa (molestia muscular en el isquiotibial).

A ellos se les sumaron Camilo Rey Domenech y Williams Alarcón, que finalizaron el encuentro en Lima con molestias y este miércoles serán evaluados para determinar qué tan graves son. Mientras el joven mediocampista surgido en Boca Predio tendría una lesión muscular en el gemelo derecho (fue reemplazado por Zeballos en el inicio del segundo tiempo), el ex Huracán finalizó el encuentro con un problema físico que no fue detallado.

Lo positivo es que para el martes el DT sí podrá contar con Luis Advíncula (cumplió su sanción por aquella rápida expulsión ante Cruzeiro, en el cruce por los octavos de final de la Copa Sudamericana) y con Milton Delgado, que regresó al club después de su destacada actuación con el seleccionado Sub 20 en el Sudamericano disputado en Venezuela. A la vez, es muy probable que Ander Herrera diga presente en ese cruce clave. En tanto, Edinson Cavani, Marcos Rojo y Ayrton Costa serán evaluados.

En relación a esto Gago fue cauto, pero optimista: “Veremos día a día como van evolucionando de sus lesiones. Pero yo creo que varios de ellos estarán en condiciones de jugar el martes próximo”.

Más allá de dolor que significaría una derrota deportiva y la frustración de no tener competencia fuera de los límites de la Argentina (más allá del Mundial de Clubes), el impacto económico de ser eliminado por Alianza Lima es tanto o más grande. Solo por clasificarse a la Fase 3, Boca recibiría US$ 600.000. Y en caso de avanzar a la etapa de grupos, el ingreso fijo será de US$ 1.000.000 por partido disputado. A esos 6.600.000 asegurados deberían agregarse lo que reciba el club por derechos de televisación y en concepto de recaudación de sus tres partidos de local. Además, Conmebol premia con 330.000 cada partido ganado, en concepto de “Mérito deportivo”, a los efectos de evitar que los equipos que se clasifiquen pronto a los octavos de final sigan motivados y enfocados en buscar la victoria, aunque no la precisen para pasar de ronda.

En resumen, si Boca no supera a Alianza Lima se perderá la chance de asegurarse US$ 600.000 y seguir en camino por conseguir al menos US$ 10.000.000 más (6 millones como premio por disputar la fase de grupos, más el dinero que recibe por televisación y recaudación, y los 330.000 por cada victoria). Para un club que en su plantel cuenta con figuras internacionales con contratos elevados sería duro prescindir de esos ingresos.

Por su exclusiva responsabilidad, Boca y Gago quedaron frente a una situación límite a la que tendrá que hacerle frente como pueda, y con los jugadores que puedan estar, el martes próximo ante su gente. La moneda gira en el aire y demasiados asuntos estarán en juego si cae del lado desfavorable.

