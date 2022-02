Tom Brady, una leyenda de la NFL, confirmó su retiro del fútbol americano

Finalmente, luego de los idas y vueltas que se habían dado el fin de semana, Tom Brady usó sus redes sociales para confirmar que, luego de 22 años, dejará de jugar al fútbol americano. El californiano, máximo ganador del Super Bowl con siete anillos, había quedado eliminado en la segunda ronda de los playoffs cuando su equipo, Tampa Bay Buccaneers, cayó ante Los Angeles Rams por 30 a 27 el pasado 23 de enero.

El histórico quarterback anunció la noticia en un extenso comunicado en el que agradeció a todo el personal de los Bucs, desde los hinchas hasta los dueños de la franquicia, y reflexionando sobre el camino que llevó su carrera: “Ha sido un viaje apasionante que superó mi imaginación y estuvo lleno de altibajos. Cuando uno está metido todos los días no piensa en ningún tipo de final. Sin embargo, estoy sentado acá pensando en todos los grandes jugadores y entrenadores que tuve y a los que me enfrenté, y la competencia fue intensa y profunda, como me gusta. Pero las amistades y relaciones también lo fueron”.

Una significativa omisión que hizo Brady en su despedida, que incluyó también a su familia, fue New England Patriots, la franquicia en la que militó durante los primeros 20 años de su carrera y con la que ganó seis de sus siete títulos de Super Bowl. El olvido se explica, en parte, por la difícil relación que mantuvo en sus últimos años en Massachussets con el entrenador Bill Belichick.

De este modo, se confirma el anticipo que habían dado ESPN y NFL Network el sábado, pero que había sido desmentido en principio por el agente de Brady, Don Yee, que en aquel momento dejó en claro que iba a ser su representado el que anuncie su futuro: “Sin entrar en si lo que se informa es correcto o incorrecto, Tom será la única persona que expresará sus planes de manera totalmente fehaciente”.

Tom Brady obvió mencionar a los Patriots, con quien ganó seis títulos de Super Bowl, al anunciar su retiro. Reuters, AFP - AP

El sábado, varias figuras de este deporte y compañeros ya habían empezado a despedirse del legendario ‘quarterback’. La propia NFL, en su cuenta de Twitter, escribió “Gracias Tom” junto a las siglas “GOAT”, las iniciales en inglés de “El más grande de todos los tiempos”.” Gracias por todo hermano mayor, fue un honor”, escribió también en Twitter el receptor Mike Evans, compañero en Tampa.

Dirigido por el técnico y mentor Bill Belichick, Brady lideró a los New England Patriots durante dos décadas extraordinarias en las que cosecharon seis títulos de Super Bowl. En 2020, el mariscal de campo abandonó la franquicia de su vida para sumarse a los Buccaneers, que eran uno de los equipos más débiles de la NFL y no clasificaba a los playoffs desde 2007. Cuando pocos le esperaban de nuevo en la cima, Brady comandó con 43 años a los ‘Bucs’ a un nuevo título de Super Bowl ante los Kansas City Chiefs en 2021.

Tom Brady ganó su último título de Super Bowl con Tampa Bay el año pasado. AFP

Con siete campeonatos y 10 presencias en Super Bowl, cifras superiores a las de cualquier franquicia de la NFL, Brady todavía comandó esta campaña a Tampa a un balance de 13 victorias y 4 derrotas en la fase regular. El sueño de Brady de un octavo campeonato se esfumó el domingo con la derrota 30-27 en la ronda divisional ante los Rams, en la que el ‘quarterback’ estuvo a punto de protagonizar una nueva milagrosa remontada tras ir perdiendo por 27-3 en el tercer cuarto.

Brady había expresado el deseo de retirarse para pasar más tiempo con su esposa e hijos a pesar de que aún continuaba en la cima. Esta temporada encabezó la NFL en yardas de pases (5.316), anotaciones (43), pases completos (485) e intentos (719).

Brady le dedicó un mensaje especial a su esposa, Gisele Bündchen y a sus hijos al momento de retirarse. AP / David J. Phillip

En caso de confirmarse la retirada, Brady se marcharía de la NFL con un total de tres premios MVP (Jugador Más Valioso), 15 elecciones al Pro Bowl (Juego de las estrellas) y como líder histórico en yardas de pase.

Un fuera de serie

Al salir de la Universidad de Michigan, lo pasaron por alto todos los equipos hasta que finalmente lo seleccionaron los Patriots en la sexta ronda del draft de la NFL, siendo el 199no seleccionado. Reemplazó a Drew Bledsoe, que estaba lesionado, como titular en 2001 y condujo a New England a la victoria en el Super Bowl sobre los Rams, que eran ampliamente los favoritos.

Los Patriots con Brady ganaron el Super Bowl contra los Panthers tras la temporada 2003 y contra los Eagles tras la temporada 2004. Desde entonces, ningún equipo ha ganado el máximo trofeo en años consecutivos. Pero pasó una década antes de que New England volviera a ganar un Super Bowl. En ese lapso cayó dos veces ante los Giants de Nueva York, incluyendo una derrota por 17-14 el 3 de febrero de 2008 que impidió que los Patriots completaran una temporada invicta.

Durante 20 años, Tom Brady fue la figura indiscutida de los New England Patriots, bajo las órdenes de Bill Belichick. TIMOTHY A. CLARY - AFP

Brady ganó su cuarto anillo cuando los Patriots contuvieron a Seattle gracias a la intercepción de Malcolm Butler sobre la línea de goal en el Super Bowl después de la temporada 2014. Dos años después, en la mayor recuperación de la historia del Super Bowl, sacó a los Patriots de una desventaja de 28-3 en el tercer cuarto contra Atlanta, a la que derrotaron en tiempo adicional. Después de perder con los Eagles y su pasador suplente Nick Foles al año siguiente, Brady ganó su sexto campeonato cuando New England aplastó a los Rams tras la temporada 2018.

Pasó a los Buccaneers en 2020 en medio de una pandemia e inculcó una mentalidad ganadora a un equipo que no había ganado un juego de playoffs en los últimos 18 años. Con Brady y su viejo amigo Rob Gronkowski, los Buccaneers fueron el primer equipo en jugar un Super Bowl en su propio estadio. Naturalmente, Brady volvió a ganar.Brady lanzó más pases de anotación pasados los 40 años (168) que cuando era veinteañero (147).