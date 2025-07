El mensaje de Tom Brady sobre la paternidad, con una crítica a su exesposa, Gisele Bündchen

Bellos, saludables y exitosos, durante años Tom Brady y Gisele Bündchen conformaron la pareja perfecta para el público estadounidense. Pero un día la supermodelo brasileña decidió seguir con su vida, alejada de la estrella del fútbol americano y, con el tiempo, fue quedando en claro que nada era tan idílico como parecía. Este martes, el deportista dio un paso más y publicó una extensa y autorreferencial reflexión sobre la paternidad en la que muchos creyeron ver una crítica no tan velada para la madre de sus dos hijos menores.

Una postal de otros tiempos @tombrady / Instagram

“Creo que parte de ser un gran padre es dar un gran ejemplo de hacer lo que sea necesario para cuidar de la familia”, escribió el exjugador de la NFL en su sitio personal. Y continuó: “Decidí hacerlo jugando al fútbol americano. Mi dedicación al deporte, las horas de práctica, los momentos en que estaba completamente concentrado; esos fueron momentos en los que creo que estaba haciendo lo mejor posible para mi familia y mis hijos, al priorizar mi profesión y enseñar, con el ejemplo, lo que se necesita para ser realmente bueno en el trabajo, lo que se necesita para cumplir los compromisos, lo que se necesita para ser un gran compañero de equipo; y mostrándoles, también con el ejemplo, que el trabajo es una parte importante de todas nuestras vidas”.

Brady, que es padre de Jack, de 17 años, fruto de su relación con Bridget Moynahan, y de los dos hijos que tuvo con Bündchen, Benjamin, de 15, y Vivian, de 12, añadió: “Leerles cuentos antes de dormir y ayudarlos con las tareas no son las únicas maneras de ser un buen padre. Y tampoco lo es ganar Super Bowls o MVP”.

“Ser un gran jugador de fútbol no me convirtió en un gran padre, pero la forma en que me convertí en un gran jugador ciertamente tuvo un impacto: desde aparecer día tras día, hasta hacer lo que fuera necesario para mejorar, tener éxito, ser un modelo a seguir y proveer”, aseguró en el extenso texto. Y siguió: “No serás perfecto. Nadie lo es. Fracasarás y decepcionarás a la gente en el camino. Pero si te mantenés comprometido con tus metas a lo largo del tiempo, incluso cuando tus prioridades cambien (lo que a veces ocurre), entonces podés estar seguro de que llevás una vida con integridad y propósito”.

Giselle Bünchen y Tom Brady tuvieron dos hijos @tombrady / Instagram

El mensaje no pasó inadvertido ni entre sus seguidores ni para los principales medios de los Estados Unidos, que inmediatamente recordaron que en el momento de la ruptura entre el deportista y la modelo, se señaló un motivo clave como responsable: que Brady revirtiera, en marzo de 2022, su retiro, después de haberlo anunciado.

En aquel momento se señaló que Bündchen no solo no compartía su decisión, sino que nunca pudo respetarla porque la consideró una determinación egoísta. De hecho, en septiembre de ese mismo año, la brasileña hizo pública su preocupación. “Este es un deporte muy violento. Además, tenemos a nuestros dos hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, expresó, sin tapujos, en una entrevista publicada en la revista Elle.

Allí, agregó: “Por supuesto que tuvimos esas conversaciones con él una y otra vez. He hecho mi parte, que es estar ahí para mi esposo. Me mudé a Boston y me concentré en crear un hogar y un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran ahí para apoyarlo a él y a sus sueños”.

Gisele Bündchen es todo sonrisas mientras monta a caballo con el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente y sus hijos en Costa Rica Backgrid/The Grosby Group

Un mes después de aquellas declaraciones, la pareja se separó, tras 13 años de matrimonio. El deportista, finalmente, se retiró un año después.

Al poco tiempo, Bündchen comenzó una relación con Joaquím Valente, un entrenador de jiu-jitsu también brasileño, y en febrero de este año le dio la bienvenida a su tercer hijo. Brady, en tanto, estuvo vinculado con la modelo Irina Shayk y actualmente se lo relaciona con la actriz colombiana Sofía Vergara.