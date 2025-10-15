En Manhattan: venden la casa en la que vivió Gisele Bündchen antes de casarse con Tom Brady por casi US$17 millones

Los actuales propietarios de la casa donde vivió por cuatro años la supermodelo brasileña Gisele Bündchen pusieron en venta la lujosa residencia ubicada en el corazón de Manhattan, Nueva York, por un valor de 16,9 millones de dólares.

Venden la lujosa casa donde vivía Gisele Bündchen en Nueva York

La modelo, de 45 años, adquirió la propiedad en 2005 por 5,8 millones de dólares y la vendió cuatro años después, en 2009, por 12,5 millones, cuando iniciaba su relación con el exmariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady. Ese mismo año, la pareja contrajo matrimonio, lo cual una etapa significativa tanto en su vida personal como profesional, según informó El Diario.

Ahora, más de una década después y tras su divorcio en 2022, la casa vuelve al mercado en un contexto distinto: Bündchen se encuentra en una nueva etapa de su vida, junto a su actual pareja, el empresario Joaquim Valente, con quien recientemente dio la bienvenida a su primer hijo juntos, el tercero de la modelo.

Cómo es la casa en la que vivió Gisele Bündchen

De acuerdo con la inmobiliaria Compass, la propiedad es una de las pocas casas históricas de estilo clásico que permanecen en pie en West Village, uno de los barrios más exclusivos de Manhattan. Construida en los años 20, la vivienda conserva su elegancia original combinada con una remodelación moderna que realza su valor arquitectónico.

La casa tiene una extensión de casi 500 metros cuadrados (Compass)

La residencia cuenta con 5316 pies cuadrados (casi 500 metros cuadrados) distribuidos en cuatro niveles, con cuatro dormitorios y siete baños, además de un vestíbulo de entrada, amplia sala principal, sala de estar, cocina gourmet y cuarto de lavado.

El interior destaca por sus techos altos, suelos de madera de roble y siete chimeneas funcionales, junto con ventanales restaurados que inundan los espacios con luz natural. Una escalera de hierro forjado conecta los distintos niveles, mientras que un ascensor privado permite acceder a la terraza y al jardín interior, donde predominan las paredes de ladrillo expuesto y los pisos de piedra natural.

Espacios amplios y acabados de lujo

En el nivel superior se encuentra la suite principal, que ocupa toda la planta y cuenta con una cama king size, chimenea, vestidores y un baño tipo spa con bañera de hidromasaje y ducha a ras del suelo. Desde sus ventanas, se pueden contemplar vistas privilegiadas del skyline de Manhattan.

El tercer piso alberga dos suites adicionales con baños privados y vestidores; una de ellas, incluso, dispone de una terraza privada extragrande. Las remodelaciones recientes incluyen un nuevo techo, sistemas eléctricos inteligentes y cableado adaptado para domótica.

Atracciones cerca de la casa de Gisele Bündchen

La propiedad se encuentra en el 42 Barrow Street, dentro del Distrito Histórico de Greenwich Village, una zona reconocida por su encanto bohemio, arquitectura clásica y ambiente artístico. A pocos pasos se localizan emblemáticos espacios públicos como Washington Square Park y el Hudson River Park, además de atracciones contemporáneas como High Line, Gansevoort Beach y Little Island, ubicadas a menos de un kilómetro.

La suite principal ocupa todo un piso (Compass)

Asimismo, la casa está estratégicamente situada cerca de múltiples medios de transporte, incluyendo trenes, autobuses y las bicicletas públicas CitiBike, lo que la convierte en una de las propiedades más atractivas para quienes buscan lujo, historia y conectividad en pleno corazón de Nueva York.

Más allá de su valor económico, la casa representa una pieza de la historia personal de una de las supermodelos más influyentes del siglo XXI. Fue en esta residencia donde Bündchen consolidó su carrera internacional y vivió el inicio de su relación con Tom Brady, una de las parejas más mediáticas de la época.

Hoy, la mansión de West Village no solo se ofrece como un hogar de lujo, sino también como un ícono del glamour y la transformación personal de una mujer que sigue marcando tendencia en la moda y la vida moderna.